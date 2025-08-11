ДНЕВНИ ХОРОСКОП Близанцима време за здрав живот, Вагу у љубави ремете ситнице
ОВАН
Данашњи дан може да се покаже као преломни на коју страну ће превагнути остатак радне недеље. Уколико желите позитиван исход, будите веома тактични. На приватном плану би било добро да примените исти или сличан метод. Могућа је блага прехлада.
БИК
Током овог радног дана за вас је изузетно важно да не доносите пребрзо неке пословне закључке. Одређена дистанца је неопходна са особама које вас изводе из такта. Заједничка улагања детаљно испланирајте са блиском особом. Немате проблема са здрављем.
БЛИЗАНЦИ
Прилично успешан пословни дан је пред вама. Не устручавајте се да затражите помоћ од поузданог сарадника. На приватном плану, одвојите време за разговор са блиском особом и покажите колико вам је до ње стало. Време је да се вратите здравијем начину живота.
РАК
Данас нема неких већих промена на пословном плану и у релативно опуштеној атмосфери завршавате радни дан. Слична ситуација влада и у породичном окружењу. Повремено анализирате шта сте све постигли у претходном периоду. Будите физички активнији.
ЛАВ
Радно окружење данас одише назнакама промена која вас тек очекује у будућем периоду. Држите се свог дела посла и својих приоритета. Нема потребе да било шта форсирате. Високе циљеве на приватном плану оставите за неку другу прилику. Здравије се храните.
ДЕВИЦА
Дошло је до извесних заостатака на пословном плану. По правилу темељни и ефикасни, релативно брзо отклањате препреке и солидно завршавате радни дан. Веома вам прија када су пријатељи и породица око вас. Проводите пријатно вече уз разговор и закуску.
ВАГА
Највише вам одговара када је радни дан релативно миран и професионално избалансиран. Потрудите се да будете прецизни када су у питању детаљи. Са блиском особом долази до мањег неразумевања око ситних ствари. Закажите посету стоматологу ради контроле.
ШКОРПИЈА
Сви радни дани су вам подједнако важни, али данашњи се посебно истиче по повећаном обиму посла и формализацији важних договора о вашем будућем професионалном ангажману. Могуће је да ћете бити у прилици да нешто додатно објашњавате блиској особи.
СТРЕЛАЦ
Дешава се да се повремено физички префорсирате на послу. Данас би било боље да ствари радите једну по једну, па чак и по цену да дође до мањих кашњења. На приватном плану би требало на време разрешити неке дилеме и поставити здраве темеље за будућност.
ЈАРАЦ
Овај дан би могао да буде веома успешан за вас уколико одлучите да овога пута не истерујете правду и расправљате се по сваку цену. Оставите то за неку бољу прилику. Део енергије свакако усмерите на показивање нежних осећања према драгој особи. Здрави сте, а то је најважније.
ВОДОЛИЈА
Данас вас ваш урођени смисао за практичност не служи баш најбоље. Ни то вас не омета да остварите већину постављених пословних циљева. Повремено препустите иницијативу блиској особи на обострано задовољство. Витаминска исхрана вам је неопходна.
РИБЕ
Нема већих промена на пословном плану данас. Можда бисте могли себи да допустите једну мало дужу паузу уколико то не омета ваше сараднике. Понекад дође до извесних неспоразума са блиском особом, а да то уопште не зависи од вас. Могућа је мања главобоља.