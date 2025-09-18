clear sky
У ОВА ТРИ ЗНАКА СЕ РАЂАЈУ МИЛИЈАРДЕРКЕ Амбиција, упорност и стратешко размишљање одликују ове жене које предводе највеће бизнисе

18.09.2025. 11:21
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Док Форбсова листа топ десет најбогатијих жена света за 2025. годину доноси импозантне податке о успеху у послу и зарађеним милионима, један занимљив детаљ издваја се из статистике - њихови хороскопски знакови.

Анализа десет најбогатијих жена показује да чак три знака предњаче међу водећим дамама глобалног бизниса.

Алис Волтон, наследница Wal-Mart империје, и Џеклин Марс, наследница Марс Инц., показују да елеганција, стратегија и способност балансирања ризика,  особине које се хороскопски приписују Вагама, можда имају више од симболичног значаја у свету где се обрћу милијарде.

У знаку Овна се такође налазе две жене и то Џулија Кок, наследница Koch Индустриес, и Рафаела Апонте-Диамант, швајцарски бродарски магнат. Њихова одлучност и енергија, типичне особине Овна, огледају се у дуговечности и расту њихових породичних пословних царстава.

Ракови међу топ десетом најбогатијих жена су Франсоаз Бетанкур Мајер, наследница Л’Орéал империје, и Џо Квенфеи, кинеска милијардерка из света технологије. Овај знак, познат по интуицији, упорности и посвећености, очигледно помаже у дугорочном одржавању и проширењу богатства.

Остатак листе употпуњују појединачне представнице знакова Стрелца, Риба, Бика и Водолије, док су Ваге, Овнови и Ракови очигледно најзаступљенији међу женама које самостално управљају милијардама.

Ту је Ебигејл Џонсон, стрелац у хороскопу, наследницу финансијске империје Fidelity Инвестментс. Рибе представља Дајен Хендрикс, америчка предузетница из грађевинског сектора. Бик је заступљен младом технолошком предузетницом Мелани Перкинс, суоснивачицом Цанва-е, док знак Водолије заступа Опра Винфри, медијски могул и филантроп.

Иако звезде не могу саме одредити финансијски успех, овај мали хороскопски увид нуди интригантну паралелу: амбиција, упорност и стратешко размишљање, особине које астрологија приписује овим знацима, очигледно се поклапају са карактеристикама најбогатијих жена света.

Астро хороскопски знаци Милијарде
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
ОВЕ ХОРОСКОПСКЕ ЗНАКЕ СТИЖЕ УДАР КОСМОСА Пред њима је период нервозе и исцрпљујућих препрека ЕВО ШТА ИМ ЗВЕЗДЕ САВЕТУЈУ
ОВЕ ХОРОСКОПСКЕ ЗНАКЕ СТИЖЕ УДАР КОСМОСА Пред њима је период нервозе и исцрпљујућих препрека ЕВО ШТА ИМ ЗВЕЗДЕ САВЕТУЈУ

18.09.2025. 09:30

СТИЖЕ ИМ ПОЗИВ ЗА БУЂЕЊЕ Наредних 9 година за ОВАЈ знак неће бити обичан ход кроз живот! СПРЕМИТЕ СЕ, пред вама је ЕНЕРГЕТСКИ РЕСЕТ и РЕВИЗИЈА свега што сте урадили

Судбина се не шали!

Судбина се не шали!

СТИЖЕ ИМ ПОЗИВ ЗА БУЂЕЊЕ Наредних 9 година за ОВАЈ знак неће бити обичан ход кроз живот! СПРЕМИТЕ СЕ, пред вама је ЕНЕРГЕТСКИ РЕСЕТ и РЕВИЗИЈА свега што сте урадили

17.09.2025. 21:01

ОВА ТРИ ЗНАКА ПЛИВАЋЕ У НОВЦУ Друга половина септембра доноси изобиље!
ОВА ТРИ ЗНАКА ПЛИВАЋЕ У НОВЦУ Друга половина септембра доноси изобиље!

17.09.2025. 15:56

ОКТОБАР ДОНОСИ СРЕЋУ ЗА ОВА ТРИ ЗНАКА Стижу новчани добици, све ће им ићи од руке
ОКТОБАР ДОНОСИ СРЕЋУ ЗА ОВА ТРИ ЗНАКА Стижу новчани добици, све ће им ићи од руке

Овај месец обећава изненадне добитке, посебно у играма на срећу, а звезде поручују да је право време да искористите своју срећу.
Не позајмљуј без уговора, не купуј на невиђено! АСТРОЛОШКИ АЛАРМ Не улажи новац ако си РОЂЕН НА ОВА 3 ДАТУМА Један аспект је баш НЕЗГОДАН, а ризик огроман
Не позајмљуј без уговора, не купуј на невиђено! АСТРОЛОШКИ АЛАРМ Не улажи новац ако си РОЂЕН НА ОВА 3 ДАТУМА Један аспект је баш НЕЗГОДАН, а ризик огроман

Стрпљиво су радили и чекали својих 5 минута! ОВАЈ ХОРОСКОПСКИ ЗНАК У ОКТОБРУ ДОБИЈА СВЕ ШТО ПОЖЕЛИ Срећа их прати на сваком УНИВЕРЗУМ ИМ ШАЉЕ БЛАГОСЛОВ
Стрпљиво су радили и чекали својих 5 минута! ОВАЈ ХОРОСКОПСКИ ЗНАК У ОКТОБРУ ДОБИЈА СВЕ ШТО ПОЖЕЛИ Срећа их прати на сваком УНИВЕРЗУМ ИМ ШАЉЕ БЛАГОСЛОВ

ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Ево какво ће бити стање у вашим новчаницима ЊИМА ДОЛАЗЕ ПАРЕ НА ЛЕПЕ ОЧИ
ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Ево какво ће бити стање у вашим новчаницима ЊИМА ДОЛАЗЕ ПАРЕ НА ЛЕПЕ ОЧИ

МИЛИЈАРДЕРИ СЕ РАЂАЈУ У ОВА ТРИ ЗНАКА "Форбсова листа" потврђује да су они миљеници судбине
МИЛИЈАРДЕРИ СЕ РАЂАЈУ У ОВА ТРИ ЗНАКА "Форбсова листа" потврђује да су они миљеници судбине

