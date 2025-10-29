ЧАК 71 ОДСТО ЕВРОПЉАНА ПУТУЈЕ САМО ПО СВОЈОЈ ЗЕМЉИ Док Французи не воле туђу кухињу, Балканци највише уживају за столом
Да ли Французи заиста не воле да пробају локалну кухињу у иностранству? Ко су путници који не воле да напуштају домовину? Нови подаци о туристима у ЕУ откривају где и како троше свој путни буџет.
Када путују из личних разлога, грађани ЕУ углавном преферирају да остану унутар својих граница.
Најновији подаци Еуростата показују јасну предност домаћих путовања (71%) у односу на путовања унутар ЕУ (21%) и ван ЕУ (8%).
Шпанци се показују као најлојалнији својој земљи: само 8% њихових путовања унутар ЕУ одвија се ван Шпаније.
Французи и Румуни су на другом месту, са тек 9% путовања ван својих граница, али унутар ЕУ.
С друге стране, и можда очекивано, земље релативно мале површине су најмобилније: Луксембург (78%), Белгија (62%) и Малта (48%).
Трошење вс. штедња: Буџет Европе и расипни путници
Europe in Motion је додатно анализирао Еуростат податке како би открио колико и где путници из ЕУ троше новац у иностранству.
На врху листе највећих потрошача је Луксембург, са просечном потрошњом од 1.758 € за путовања у трајању од најмање четири ноћи.
Одмах иза њих су Швеђани (1.744 €), Аустријанци (1.573 €), Фини (1.501 €) и Французи (1.403 €).
На дну листе, они који најмање троше су Литванци (569 €), Мађари (580 €) и Словенци (667 €).
Ко не може да одоли локалним специјалитетима, а ко их избегава?
Када је реч о храни и пићу, Кипрани воде, трошећи у просеку 320 € на ресторане и кафиће током путовања у трајању од најмање четири дана.
Естонци су други (305 €), испред Финаца (274 €) и Грка (263 €).
Балкански туристи често велик део путног буџета, често четвртину или више, троше на оброке и пиће ван куће.
На врху су Бугари са 34%, затим Румуни (29,5%), Хрвати (29%), Грци (27,5%) и Кипрани (25%).
С друге стране, локална храна није приоритет Француза, који на оброке издвајају само 9% путног буџета, најмањи удео међу свим анализираним земљама.
Слично је и са Швеђанима: иако су међу највећим потрошачима у Европи, на храну и пиће троше само 13% буџета.
Смештај: Данци не маре, Белгијанци избегавају непријатна изненађења
Смештај прича другачију причу.
Белгијанци, Немци и Аустријанци желе да избегну непријатна изненађења: више од 40% укупног путног буџета троше на хотеле и смештаје, што је највећи удео у ЕУ.
Латвијци такође стављају акценат на удобност, четврти су по издацима за смештај, иако су тек 22. по укупном буџету за путовања.
Са друге стране, земље централне Европе као што су Чешка, Пољска и Мађарска пропорционално најмање троше на смештај.
На самом дну листе су Данци, који на хотеле и пансионе издвајају свега трећину укупног путног буџета (32,6%).