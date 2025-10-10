МОРАЛИ ДА ИСЕКУ ЗИД КАКО БИ ГА ИЗВУКЛИ Човек тежак 272 кг спасен из куће помоћу крана и транспортне бродске палете
Човек тежак 272 килограма спасен је из своје куће на Флориди помоћу крана и транспортне бродске палете, а несвакидашњи снимак је привукао пажњу на друштвеним мрежама.
Неименовани мушкарац је извучен на сигурно након што је у уторак доживео „изненадну медицинску кризу” у Вест Палм Бичу, пренео је Daily Mail.
Није могао низ степенице
Он није могао да сиђе низ степенице или да изађе кроз врата због своје величине и здравствених компликација.
Уместо тога, спасиоци су користили кран и камион да га извуку из куће и одведу у болницу, као што је приказано на видеу.
Спасиоци су такође морали да исеку део зида стана, заједно са неколико ограда на балкону. Ватрогасци су пажљиво осигурали пацијента на чврсту палету обложену јастуцима пре него што су га спустили шест метара на земљу, где је чекало амбулантно возило.
Успешна спасилачка акција
Болничари су га затим одвели у локалну болницу на хитну негу. Гојазни пацијенти којима је потребна специјализована помоћ у медицини познати су као баријатријски.
Хитне службе прате смернице како би осигурале да су обучене за безбедно премештање баријатријских особа. Око десетак људи је учествовало у спасилачкој акцији у уторак, која је била успешна, наводи се.
Видео објављен на Инстаграму изазвао је бројне коментаре, а многи су изразили забринутост за безбедност човека.
Нове здравствене смернице
„Веома тужно”, написала је једна особа, док је друга навела: „Ставили су овог човека на палету?!”
Прича долази у тренутку када би велика промена у новим здравственим смерницама могла довести до пораста гојазности међу Американцима.
Наиме, више од 100 милиона грађана који се тренутно квалификују као особе са прекомерном телесном тежином могли би, према новим стандардима, да пређу у категорију гојазних.