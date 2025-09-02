scattered clouds
ЗАШТО СЕ У НЕКИМ ПОРОДИЦАМА РАЂАЈУ САМО ДЕЧАЦИ ИЛИ САМО ДЕВОЈЧИЦЕ Наука има објашњење, шансе нису увек 50-50

02.09.2025. 17:38
Пише:
Дневник
Извор:
Yumama. mondo
дете
Фото: Ilustracija pixabay

Нова открића о томе зашто се у неким породицама рађају само деца истог пола, односно само дечаци или само девојчице.

Јесте ли се икада запитали зашто се у једној породици рађају само дечаци или само девојчице? Ако јесте, нисте једини - ово питање заинтригирало је и научнике са Харварда који су спровели истраживање како би дошли до одговора.

Они су анализирали евиденцију о рођењу више од 58.000 медицинских сестара у САД-у, рођених између 1956. и 2015. како би утврдили шта утиче на пол бебе.

Шта су открили
 

У породицама са двоје деце, најчешће парови имају дечака и девојчицу. Али, када су у питању породице које имају троје или више деце, ствари стоје нешто другачије, односно, у тим породицама су веће шансе да се рађају само дечаци или само девојчице. Другим речима, ако већ имате три сина, наука каже да су велике шансе да и четврто дете буде мушког пола.
 

дете
Фото: Ilustracija pixabay

Осим тога, нова студија са Харварда је показала да ако већ имате неколико деце једног пола, то смањује шансе да сада добијете бебу супротног пола. Једноставније речено, у породицама где постоје три дечака, шансе да и следеће дете буде мушког пола су 61 одсто. У породицама са три девојчице, шансе да ће и следеће дете бити женског пола су 58 одсто, а ови резултати су објављени у часопису Сциенце Адванцес, преноси Тимес оф Индиа.
"Ова открића показују да није тачно оно што се говори паровима о полу бебе, да су у свакој трудноћи шансе 50-50 да добију дете одређеног пола. Узимајући ова открића у обзир, шансе да парови добију дете супротног пола од оног који већ имају су мање од 50:50", каже гинеколог и истраживач са Универзитета у Мелбурну др Алекс Пољаков.

"Ако имате две или три девојчице и желите да добијете дечака, треба да знате да шансе нису 50:50", каже водећи аутор студије Хорхе Ћаваро. "Веће су шансе да опет добијете девојчицу".

Оно што је још занимљиво је да и године у којима жене рађају прво дете такође играју улогу у "одређивању" пола. Наиме, жене које су своје прво дете родиле са 29 година или касније имале су 13 одсто веће шансе да роде дете истог пола у односу на жене које су почеле да рађају пре 23. године. Ако се питате зашто, научници сматрају да то има везе са пХ вредношћу ва*ине. Како жене старе, "хемија" њиховог тела се мења и то потенцијално може да утиче у корист X или Y хромозома.

Наравно, и фактори који се тичу оца такође утичу на пол бебе, мада они нису разматрани у овој студији.

"Можда ће бити потребне године да бисмо у потпуности разумели зашто се у неким породицама рађају само деца једног или другог пола, али ово истраживање је добар почетак", поручио је Ћаваро.

Yumama.mondo

порођај дечаци девојчице
Извор:
Yumama. mondo
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
