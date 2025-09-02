ЗАШТО СЕ У НЕКИМ ПОРОДИЦАМА РАЂАЈУ САМО ДЕЧАЦИ ИЛИ САМО ДЕВОЈЧИЦЕ Наука има објашњење, шансе нису увек 50-50
Нова открића о томе зашто се у неким породицама рађају само деца истог пола, односно само дечаци или само девојчице.
Јесте ли се икада запитали зашто се у једној породици рађају само дечаци или само девојчице? Ако јесте, нисте једини - ово питање заинтригирало је и научнике са Харварда који су спровели истраживање како би дошли до одговора.
Они су анализирали евиденцију о рођењу више од 58.000 медицинских сестара у САД-у, рођених између 1956. и 2015. како би утврдили шта утиче на пол бебе.
Шта су открили
У породицама са двоје деце, најчешће парови имају дечака и девојчицу. Али, када су у питању породице које имају троје или више деце, ствари стоје нешто другачије, односно, у тим породицама су веће шансе да се рађају само дечаци или само девојчице. Другим речима, ако већ имате три сина, наука каже да су велике шансе да и четврто дете буде мушког пола.
Осим тога, нова студија са Харварда је показала да ако већ имате неколико деце једног пола, то смањује шансе да сада добијете бебу супротног пола. Једноставније речено, у породицама где постоје три дечака, шансе да и следеће дете буде мушког пола су 61 одсто. У породицама са три девојчице, шансе да ће и следеће дете бити женског пола су 58 одсто, а ови резултати су објављени у часопису Сциенце Адванцес, преноси Тимес оф Индиа.
"Ова открића показују да није тачно оно што се говори паровима о полу бебе, да су у свакој трудноћи шансе 50-50 да добију дете одређеног пола. Узимајући ова открића у обзир, шансе да парови добију дете супротног пола од оног који већ имају су мање од 50:50", каже гинеколог и истраживач са Универзитета у Мелбурну др Алекс Пољаков.
"Ако имате две или три девојчице и желите да добијете дечака, треба да знате да шансе нису 50:50", каже водећи аутор студије Хорхе Ћаваро. "Веће су шансе да опет добијете девојчицу".
Оно што је још занимљиво је да и године у којима жене рађају прво дете такође играју улогу у "одређивању" пола. Наиме, жене које су своје прво дете родиле са 29 година или касније имале су 13 одсто веће шансе да роде дете истог пола у односу на жене које су почеле да рађају пре 23. године. Ако се питате зашто, научници сматрају да то има везе са пХ вредношћу ва*ине. Како жене старе, "хемија" њиховог тела се мења и то потенцијално може да утиче у корист X или Y хромозома.
Наравно, и фактори који се тичу оца такође утичу на пол бебе, мада они нису разматрани у овој студији.
"Можда ће бити потребне године да бисмо у потпуности разумели зашто се у неким породицама рађају само деца једног или другог пола, али ово истраживање је добар почетак", поручио је Ћаваро.