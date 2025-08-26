ФУДБАЛЕРИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ПАФОСА на Кипру "бију битку" за Лигу шампиона
Фудбалери Црвене звезде вечерас од 21 сат гостују екипи кипарског Пафоса у реванш мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
Фудбалери Пафоса су у првој утакмици, која је одиграна пре седам дана у Београду, победили резултатом 2:1.
"Сви су играчи пошли са нама и видећемо за минутажу. Сви су спремни и могу да играју. Мислим да ће бити другачија утакмица, јер је првих 90 минута већ одиграно. Пафос има тај гол предности, сад да ли ћемо нешто очекивати или имамо нека изненађења од стране Пафоса то не знам", рекао је Милојевић на конференцији за медије у Лимасолу.
"У сваком случају морамо да будемо бољи него што смо били у Београду. Ако будемо били на нивоу као у Београду, јако су нам мале шансе да урадимо било шта. Мислим да су момци добро тренирали ове недеље. Играчи су свесни ситуације. Остаје нам друго полувреме", додао је тренер Звезде.
Милојевић је поновио да фудбалери Звезде морају да одиграју много боље него у првој утакмици у Београду.
"Што се тиче утакмице, окарактерисана је као утакмица године, деценије, века... Ово је само једна утакмица и ништа више. Требало би да се фокусирамо на терен, да одиграмо и будемо много бољи него у првој утакмици. Играмо против озбиљног противника, али знамо нашу ситуацију, свесни смо и ми и играчи. Имамо тај заостатак и треба да изађемо и дамо све да дођемо до циља који је зацртан и који смо сами зацртали", навео је Милојевић.
Тренер Звезде је говорио и о временским условима на Кипру.
"Што се тиче услова, сложићемо се и знамо да су услови специфични, ми можемо најмање да причамо о условима и да размишљамо. Немамо времена и не можемо да размишљамо о условима. Морамо да изађемо и покажемо снагу на терену, без обзира на то какви су услови. Утакмица се игра у касним условима, јер ће то бити у 22 часа увече, како је једнима, тако је и другима. Они су адаптиранији. Али ми са овим резултатом не можемо да имамо алиби, нити да имамо да је до временских услова", истакао је Милојевић.
Он је нагласио да има спреман план за дуел са Пафосом.
"Имамо још да се спремимо, у сваком случају не верујем да ће Пафос калкулисати. Обе екипе су без калкулација. Сигурно зависи од сваке екипе на шта ће се определити, ми ћемо играти нашу игру као што смо играли. Никад нисам гледао фудбал да се браним да би се бранио, или срљао да би нападао. Играћемо оно што тренирамо", рекао је тренер шампиона Србије.
Милојевић ниједном није изгубио двомеч у квалификацијама у европским такмичењима.
"Ја сам свакако рекао да више верујем у рад него било шта друго. То су ствари које ме не оптерећују, нити мотивишу. Једноставно, овде је фудбал. Фудбал се игра, тако да у овом тренутку, не размишљам о томе, нити ми је фокус на томе. Више сам реалан, покушавам да будем реалан човек, а реалност је таква да смо у незавидној ситуацији сходно резултату из Београда", изјавио је Милојевић.
Тренер Звезде је одговорио и на питање да ли је екипа вежбала извођење пенала.
"Ми једанаестерце тренирамо сваки дан, да дођемо пред утакмицу би тренирали, шутирали смо пенале, да бисмо нешто увежбавали. То је моја филозофија, не причам, можда се неко слаже или не. У сваком случају, видећемо како ће се утакмица одвијати", рекао је Милојевић.
Бољи из дуела између Звезде и Пафоса играће у групној фази Лиге шампиона, док ће поражени наставити такмичење у групној фази Лиге Европе.