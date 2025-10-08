broken clouds
17°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АПР УПОЗОРАВА Нове фирме на мети преваре! ПИСМА СА УПЛАТНИЦИМА ЗБУНИЛА ПРИВРЕДНИКЕ

08.10.2025. 16:22 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
УПЛАТНИЦЕ
Фото: pexels/Ilustracija

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је данас да је обавештена је да се поједина привредна друштва обраћају новооснованим фирмама и другим правним лицима регистрованим у АПР-у, тако што их позивају на плаћање "једнократне накнаде" за "аутоматски упис" у "регистре" и "пословне базе" које та друштва воде.

Уз позив се достављају уплатнице са унапред одштампаним износом за плаћање, што код прималаца оваквих пошиљки може створити заблуду да се ради о законској обавези и обавезном упису и плаћању износа накнаде опредељене на уплатници.
   

Из АПР-а наводе да они не шаљу унапред припремљене уплатнице фирмама и другим правним лицима, већ су они сами у обавези да као део документације за регистрацију приложе и доказ о уплати прописане накнаде за регистрацију уписа или промене података.
 

Ради обављања послова из своје надлежности, АПР има и обавезу заштите електронских база података, а обавља и послове обраде података и пружа услуге издавања регистрованих и евидентираних података за потребе државних органа и заинтересованих корисника, наводе из АПР-а и додају да ће предузети све законом прописане мере ради заштите права која им припадају у вези са електронским базама података које воде.
    

Фирме и друга правна лица регистрована у АПР-у се упозоравају да упис у "базе" или "регистре" података које воде поједина правна лица није законом утврђена обавеза, да би у случају пријема позива за упис са уплатницама требало да обрате пажњу на податке о лицу које шаље позив, податке о уплатиоцу на уплатници, да провере преко сајта АПР-а о ком лицу се ради и која му је евентуално претежна делатност, као и да се, уколико то привредно друштво има интернет страницу, упознају са његовим радом и на тај начин.
     

Након упознавања са свим условима понуде, посебно имајући у виду да позив не потиче од државног органа и да не постоји законска обавеза уписа у ове "базе", фирме и друга правна лица моћи ће да донесу информисану одлуку о свом даљем поступању, наводи се у саопштењу.

АПР привредници превара
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИСЛИО ДА КУПУЈЕ АЈФОН, СТИГЛЕ МУ ДВЕ ТРУЛЕ ЈАБУКЕ Невероватне интернет преваре ЉУДИ ОТКРИВАЈУ НА КАКВЕ СУ СВЕ ЗАМКЕ НАСЕЛИ
новац

МИСЛИО ДА КУПУЈЕ АЈФОН, СТИГЛЕ МУ ДВЕ ТРУЛЕ ЈАБУКЕ Невероватне интернет преваре ЉУДИ ОТКРИВАЈУ НА КАКВЕ СУ СВЕ ЗАМКЕ НАСЕЛИ

02.10.2025. 19:58 20:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШТЕТА СЕ МЕРИ У СТОТИНАМА МИЛИОНА ЕВРА Разбијена европска мрежа ПРЕВАРЕ С КРИПТОВАЛУТАМА „Насанкано“ 100 особа! Овде су „ПРАЛИ“ НОВАЦ

Обећаване високе зараде!

ШТЕТА СЕ МЕРИ У СТОТИНАМА МИЛИОНА ЕВРА Разбијена европска мрежа ПРЕВАРЕ С КРИПТОВАЛУТАМА „Насанкано“ 100 особа! Овде су „ПРАЛИ“ НОВАЦ

23.09.2025. 16:30 16:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај