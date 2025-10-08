АПР УПОЗОРАВА Нове фирме на мети преваре! ПИСМА СА УПЛАТНИЦИМА ЗБУНИЛА ПРИВРЕДНИКЕ
Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је данас да је обавештена је да се поједина привредна друштва обраћају новооснованим фирмама и другим правним лицима регистрованим у АПР-у, тако што их позивају на плаћање "једнократне накнаде" за "аутоматски упис" у "регистре" и "пословне базе" које та друштва воде.
Уз позив се достављају уплатнице са унапред одштампаним износом за плаћање, што код прималаца оваквих пошиљки може створити заблуду да се ради о законској обавези и обавезном упису и плаћању износа накнаде опредељене на уплатници.
Из АПР-а наводе да они не шаљу унапред припремљене уплатнице фирмама и другим правним лицима, већ су они сами у обавези да као део документације за регистрацију приложе и доказ о уплати прописане накнаде за регистрацију уписа или промене података.
Ради обављања послова из своје надлежности, АПР има и обавезу заштите електронских база података, а обавља и послове обраде података и пружа услуге издавања регистрованих и евидентираних података за потребе државних органа и заинтересованих корисника, наводе из АПР-а и додају да ће предузети све законом прописане мере ради заштите права која им припадају у вези са електронским базама података које воде.
Фирме и друга правна лица регистрована у АПР-у се упозоравају да упис у "базе" или "регистре" података које воде поједина правна лица није законом утврђена обавеза, да би у случају пријема позива за упис са уплатницама требало да обрате пажњу на податке о лицу које шаље позив, податке о уплатиоцу на уплатници, да провере преко сајта АПР-а о ком лицу се ради и која му је евентуално претежна делатност, као и да се, уколико то привредно друштво има интернет страницу, упознају са његовим радом и на тај начин.
Након упознавања са свим условима понуде, посебно имајући у виду да позив не потиче од државног органа и да не постоји законска обавеза уписа у ове "базе", фирме и друга правна лица моћи ће да донесу информисану одлуку о свом даљем поступању, наводи се у саопштењу.