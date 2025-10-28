ЦЕО БЕОГРАД ЗА ЈЕДНУ ВАЊУ Средњошколци организују хуманитарни базар за борбу њихове другарице са леукемијом ЕВО КАКО И ВИ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ
Ученици Земунске гимназије сутра у Зemunском парку од 12 до 17 часова организују хуманитарни базар, а новац који прикупе биће уплаћен за лечење Вaњe Мићановић (18), средњошколке из Панчева којој је у јуну 2025. године установљена дијагноза акутне лимфобластне леукемије високог ризика.
Вањи је неопходно лечење у иностранству, укључујући трансплантацију коштане сржи, за шта су потребна значајна финансијска средства која њена породица не може самостално да обезбеди.
Ученике Земунске гимназије подржале су и друге београдске гимназије, а како кажу, биће организоване разне активности за све који се одазову, као и послужење које сами припремају.
Средства неопходна за трансплантацију и даље лечење
Средства су неопходна за трансплантацију коштане сржи, специјалистичке и контролне прегледе, лабораторијске анализе, путне трошкове и трошкове смештаја.
После Десете гимназије, и ученици Земунске гимназије организују базар на ком ће се прикупљати помоћ за Вању.
„Позивамо све ученике, наставнике, родитеље и грађане да нам се придруже и да помогну Вањи да изађе као победник из ове најтеже борбе. Ко буде спречен, Вањи може помоћи слањем поруке 1888 на 3030”, поручују ученици Земунске гимназије.
Болест се манифестовала кроз наизглед безазлене симптоме
Подсетимо, код Вање се болест манифестовала кроз наизглед безазлене симптоме: повишену температуру, малаксалост и кашаљ, након чега је установљена акутна лимфобластна леукемија.
Да у овој тешкој борби за живот није сама, показале су и њене другарице, које су снимиле емотиван видео и упутиле апел свим људима добре воље да помогну њиховој Вањи да победи.
„Ми смо одрасле заједно, делиле смо тајне, снове и прве љубави. Сaдa делимо још нешто – борбу за њен живот. Она има 18 и само један сан. Пријатељство не престаје када је тешко. За Вању!”, поручиле су у снимку.
Како можемо да помогнемо Вanји
Вањи можемо да помогнемо путем Хуманитарне фондације „Буди хуман“:
SMS:
Упиши 1888 и пошаљи на 3030 (200 RSD)
Уплатом на динарски рачун:
160-6000002375937-89
Скеном NBS IPS QR кода у mBanking апликацији
(корекција износа могућа у апликацији)
Уплатом на девизни рачун:
160-6000002377542-27
IBAN: RS35160600000237754227
SWIFT/BIC: DBDBRSBG