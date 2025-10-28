clear sky
28.10.2025.
Нови Сад
ЦЕО БЕОГРАД ЗА ЈЕДНУ ВАЊУ Средњошколци организују хуманитарни базар за борбу њихове другарице са леукемијом ЕВО КАКО И ВИ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ

28.10.2025. 16:31
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
хуман
Фото: Буди хуман фондација

Ученици Земунске гимназије сутра у Зemunском парку од 12 до 17 часова организују хуманитарни базар, а новац који прикупе биће уплаћен за лечење Вaњe Мићановић (18), средњошколке из Панчева којој је у јуну 2025. године установљена дијагноза акутне лимфобластне леукемије високог ризика.

Вањи је неопходно лечење у иностранству, укључујући трансплантацију коштане сржи, за шта су потребна значајна финансијска средства која њена породица не може самостално да обезбеди.

Ученике Земунске гимназије подржале су и друге београдске гимназије, а како кажу, биће организоване разне активности за све који се одазову, као и послужење које сами припремају.

Средства неопходна за трансплантацију и даље лечење

Средства су неопходна за трансплантацију коштане сржи, специјалистичке и контролне прегледе, лабораторијске анализе, путне трошкове и трошкове смештаја.

После Десете гимназије, и ученици Земунске гимназије организују базар на ком ће се прикупљати помоћ за Вању.

„Позивамо све ученике, наставнике, родитеље и грађане да нам се придруже и да помогну Вањи да изађе као победник из ове најтеже борбе. Ко буде спречен, Вањи може помоћи слањем поруке 1888 на 3030”, поручују ученици Земунске гимназије.

вања
Фото: Буди хуман фондација

Болест се манифестовала кроз наизглед безазлене симптоме

Подсетимо, код Вање се болест манифестовала кроз наизглед безазлене симптоме: повишену температуру, малаксалост и кашаљ, након чега је установљена акутна лимфобластна леукемија.

Да у овој тешкој борби за живот није сама, показале су и њене другарице, које су снимиле емотиван видео и упутиле апел свим људима добре воље да помогну њиховој Вањи да победи.

„Ми смо одрасле заједно, делиле смо тајне, снове и прве љубави. Сaдa делимо још нешто – борбу за њен живот. Она има 18 и само један сан. Пријатељство не престаје када је тешко. За Вању!”, поручиле су у снимку.

Како можемо да помогнемо Вanји

Вањи можемо да помогнемо путем Хуманитарне фондације „Буди хуман“:

 SMS:
Упиши 1888 и пошаљи на 3030 (200 RSD)

 Уплатом на динарски рачун:
160-6000002375937-89 

Скеном NBS IPS QR кода у mBanking апликацији
(корекција износа могућа у апликацији)

Уплатом на девизни рачун:
160-6000002377542-27
IBAN: RS35160600000237754227
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
 

