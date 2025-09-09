ДОКТОРИ ЈЕ ЗОВУ „НАЈРАНИЈИ ПОБАЧАЈ”, А ЖЕНЕ ЈЕ ПРОЖИВЉАВАЈУ ДУБОКО ЕМОТИВНО Шта је биохемијска трудноћа?
Биохемијска трудноћа је тема о којој се ретко говори, иако је статистички честа. Она представља рану трудноћу која се потврђује тестом на хормон бета ХЦГ, али се још не види ултразвуком.
За медицину, то је термин који описује најранији облик прекида трудноће. За жене, међутим, биохемијска трудноћа је много више од статистике, она носи радост, очекивање, наду, али и бол и разочарање када трудноћа изненада престане, пише Она.
Шта значи биохемијска трудноћа и како је доживљава жена
Биохемијска трудноћа се често описује техничким терминима, али за жену која пролази кроз то искуство, значење је емотивно дубоко.
– Биохемијска трудноћа је рана трудноћа која је потврђена биохемијским тестом (анализом крви на хормон бета ХЦГ), али још није дошла у стадијум видљивости на ултразвуку. У медицинском смислу, то је најранији облик побачаја, најчешће у року прве или друге недеље од очекиване менструације. За жену, међутим, то није само „биохемијски податак”, то је емоционално искуство, јер она је већ доживела почетак трудноће, макар и кроз позитиван тест, а затим и њен губитак – каже нам др Славица Васиљевић.
Зашто је тема друштвено и медицински невидљива
Иако се ради о честој појави, биохемијска трудноћа остаје скоро „невидљива” јер се догађа пре него што већина жена стигне код лекара или пре него што симптоми постану очигледни. Друштвена перцепција и минимизирање искуства додатно отежавају женама да разумеју и прихвате свој губитак.
– Разлог лежи у чињеници да се биохемијска трудноћа догађа врло рано, често и пре него што жена стигне да оде код лекара. Због тога се многе трудноће ни не забележе, а жене и не знају да су биле трудне. Осим тога, друштвено и медицински се често минимизује значај овог искуства, јер се не сматра „правом трудноћом”. То јесте трудноћа, биохемијске анализе то и показују, само је у питању трудноћа која се завршила рано.
Први знаци и симптоми биохемијске трудноће
Симптоми могу бити врло суптилни и лако се помешати са другим стањима.
– Први знак је најчешће позитиван тест на трудноћу, било кућни или лабораторијски. Некада се могу јавити симптоми трудноће попут осетљивости дојки или умора. Међутим, брзо након тога долази до крварења које личи на менструацију, често обилнију или другачију од уобичајене. У том тренутку обично жене и дођу у ординацију – додаје.
Како та трудноћа изгледа
Код биохемијске трудноће, трудноћа се зауставља пре него што се ембрион развије. Код спонтаног побачаја, трудноћа је узнапредовала, ембрион је формиран, али долази до прекида развоја из различитих разлога. Кључна разлика је у степену развоја трудноће.
– Дијагноза се поставља на основу лабораторијског налаза, конкретно теста бета ХЦГ, међутим, гинеколог је тај који интерпретира резултате у контексту клиничке слике и одлучује о даљим корацима. Уколико се ниво ХЦГ-а смањује уместо да расте, реч је највероватније о биохемијској трудноћи – објаснила је саговорница.
Потврда биохемијске трудноће и улога ултразвука
За потврду је неопходан позитиван тест бета ХЦГ из крви, док ултразвук служи да искључи гестациони мешак који би требало да се види у нормалној трудноћи.
Међутим, упозорава докторка Васиљевић, уколико се мешак не види, а бета је позитивна, иза тога може да се крије ванматерична трудноћа. Зато је врло важно пратити стање пацијенткиње док бета ХЦГ сасвим не падне и не потврди се да је реч о биохемијској трудноћи.
Важност поновљеног тестирања хормона
Праћење нивоа бета ХЦГ у размаку од 48 сати није само техничка процедура, то је кључ за разумевање да ли трудноћа напредује или се завршила.
– Очекује се да се он удвостручи ако трудноћа напредује, ако не, реч је о биохемијској трудноћи – појашњава докторка Васиљевић.
Врло је важно споменути и како се биохемијска трудноћа разликује од спонтаног побачаја.
Код биохемијске трудноће, трудноћа се зауставља пре него што се ембрион развије. Код спонтаног побачаја, трудноћа је узнапредовала, ембрион је формиран, али долази до прекида развоја из различитих разлога. Кључна разлика је у степену развоја
трудноће.
Утицај биохемијске трудноће на плодност и будуће покушаје
Иако је губитак трудноће емоционално тежак, медицински гледано биохемијска трудноћа не угрожава способност жене да затрудни у будућности. Напротив, чињеница да је трудноћа започела може бити знак да репродуктивни систем функционише, што је охрабрујуће за парове који покушавају да добију потомство.
Када је потребно додатно испитивање
Појединачни случај биохемијске трудноће обично не захтева додатне анализе, али ако се проблем понавља или постоји историја спонтаних побачаја, препоручује се детаљније испитивање. То укључује хормоне, генетику, имунолошке факторе, коагулацију, па чак и хистероскопију ради провере материце и евентуалних препрека имплантацији. Познавање свих ових фактора омогућава персонализовани приступ и планирање следеће трудноће са већом сигурношћу.
Како разговарати са пацијенткињом о биохемијској трудноћи
Преношење вести о губитку трудноће је веома осетљив тренутак. Емпатија, пажљив избор речи и јасно објашњење шта се догодило кључни су за емоционалну подршку. Разумети осећања жене, признати њен губитак и објаснити медицински контекст помаже у процесирању бола и планирању следећих корака.
– Многе жене осећају кривицу, покушавају да наброје ситуације у којима су биле, а које су могле да изазову овај исход, што је природан и чест случај јер када се десе лоше ствари осећамо снажну потребу да нађемо узрок или „кривца”. Неке жене, поред туге, осећају и нелагодност јер околина минимизира њихову бол, зато желим да нагласим да се прича о трудноћи, здрављу, наравно и гинеколошком здрављу, бар на почетку не дели са сваким. Треба водити рачуна са којим се особама из околине деле осетљиве информације јер ће понекад, из незнања људи који немају намеру да нас повреде рећи „погрешну” ствар – закључује др Васиљевић.