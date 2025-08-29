clear sky
36°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАМА У ОМИЉЕНОМ ЛЕТОВАЛИШТУ СРБА Четворогодишњак замало изгубио живот у мору, полиција привела оца

29.08.2025. 12:14 12:20
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
more
Фото: Pixabay

Четворогодишњи дечак из Србије умало се удавио јуче на плажи на Халкидикију, а полиција је након инцидента ухапсила његовог оца.

Права драма одиграла се јуче по подне на плажи Калитеа, у општини Касандра, када се четворогодишњи дечак из Србије скоро удавио.

Према наводима Обалске страже, након што је четворогодишњем дечаку пружена прва помоћ од стране спасиоца на плажи, превезен је колим хитне помоћи прво у Здравствени центар Касандра, а затим у Општу болницу Халкидикија на даљу медицинску обраду.

Полиција је потом ухапсила дечаковог оца.

Није познато да ли је дете у тренутку инцидента било само у води.

Стање дечака тренутно није познато.

Халкидики дављеник дечак
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА У ЕГИПАТСКОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Удавило се шесторо ђака, а 24 је повређено током школског излета

ТРАГЕДИЈА У ЕГИПАТСКОМ ЛЕТОВАЛИШТУ Удавило се шесторо ђака, а 24 је повређено током школског излета

23.08.2025. 20:36 20:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Мајка га на секунд изгубила из вида! ДЕЧАК (6) СЕ УДАВИО У ИТАЛИЈИ Потрага трајала читаву ноћ, бројни ТУРИСТИ помагали РОНИОЦИМА

На плажи палили свеће и молили се за спас детета

(ФОТО) Мајка га на секунд изгубила из вида! ДЕЧАК (6) СЕ УДАВИО У ИТАЛИЈИ Потрага трајала читаву ноћ, бројни ТУРИСТИ помагали РОНИОЦИМА

12.08.2025. 20:38 20:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА НА ЈАДРАНУ - Шестогодишњи дечак се удавио у мору
voda

ТРАГЕДИЈА НА ЈАДРАНУ - Шестогодишњи дечак се удавио у мору

12.08.2025. 12:26 12:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај