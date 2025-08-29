ДРАМА У ОМИЉЕНОМ ЛЕТОВАЛИШТУ СРБА Четворогодишњак замало изгубио живот у мору, полиција привела оца
29.08.2025. 12:14 12:20
Коментари (0)
Четворогодишњи дечак из Србије умало се удавио јуче на плажи на Халкидикију, а полиција је након инцидента ухапсила његовог оца.
Права драма одиграла се јуче по подне на плажи Калитеа, у општини Касандра, када се четворогодишњи дечак из Србије скоро удавио.
Према наводима Обалске страже, након што је четворогодишњем дечаку пружена прва помоћ од стране спасиоца на плажи, превезен је колим хитне помоћи прво у Здравствени центар Касандра, а затим у Општу болницу Халкидикија на даљу медицинску обраду.
Полиција је потом ухапсила дечаковог оца.
Није познато да ли је дете у тренутку инцидента било само у води.
Стање дечака тренутно није познато.