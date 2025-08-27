НОВЕ МЕРЕ ЗА ПЕНЗИЈСКИ СТАЖ МАЈКИ У СРБИЈИ Ево шта се мења и који су бенефити, земље у Европи су то решиле овако
Мајке у Србији са једним или двоје деце добиће шест месеци, односно годину дана додатног пензијског стажа, док ће оне са троје или више деце моћи да увећају стаж за две године.
Додатни стаж не утиче на услов за пензионисање, али повећава износ пензије, јер се при обрачуну стажа примењује виши коефицијент. На пример, мајци са 30 година радног стажа рачунаће се као да је радила 32 године, што резултира вишом пензијом. За остваривање овог права, мајке треба да поднесу захтев филијали Фонда ПИО.
Како Европа цени родитељство?
Србија је преузела овај модел од европских земаља које вреднују родитељски труд кроз пензијске системе.
Немачка
Уведена „мајчинска пензија“ (Мüттерренте) од 2014. године додељује додатне године стажа за децу рођену пре 1992, што повећава пензију. Ово право имају и очеви, старатељи, баке и деке. Од 2027. очекује се да ће око 10 милиона жена добијати месечни додатак од 20 евра по детету.
Аустрија
Родитељима који смање радно време или престану да раде због бриге о деци признаје се пензијски стаж као да су запослени. За свако дете могу добити до четири године стажа, уз месечну уплату од 2.300 евра на пензијски рачун. Од 2005. постоји „пенсион сплиттинг“, где радно активни родитељ може пренети део пензијских доприноса на партнера који чува дете.
Француска
Реформом из 2023. родитељима са троје или више деце омогућава се 10% већа пензија, а бонус важи и за мајке и за очеве, укључујући и слободна занимања попут лекара и адвоката.
Шведска
Родитељима се додељује пензијски кредит за прве четири године дететовог живота, ако су им приходи смањени због бриге о детету. Услов је да родитељ има најмање пет година пријављених прихода током живота.
Европске земље наглашавају важност родитељства, спречавајући да брига о деци резултира нижим пензијама. Србија, усвајањем сличних мера, препознаје и подржава кључну улогу родитеља у друштву.