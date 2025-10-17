САБРАЛИ СУ НАС ОВДЕ, С ОБЕ СТРАНЕ ДУНАВА Лидер СНС Милош Вучевић послао снажну поруку из Хрватске: Фондација "Света Петка" даће нам додатну снагу за очување српског идентитета

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић поздравио је присутне и честио владики осечко-пољском Херувиму и управитељци Даници Станисављевић на својеврсној авантури и подухвату.

-Посебно у овим временима када одлучите да се бавите овим позивом за који су се определили. Ово је богоугодно дело и верује да ће Фондација „Света Петка“ донети додатну снагу за очување националног, културног и духовног идентитета Срба на просторима Источне Славоније, Барање и Западног Срема. На овим просторима где наш народ живи вековима, што показују светиње и добро предвидети шта доноси будуће време. Оно што је циљ ове фондације јесте да се на још бољи начин посвете најмлађим припадницима српског народа како би могли да уче о свом националном идентитету, да не забораве совје писмо и веру, да не забораве шта је наш ДНК. Овај посао који је пред њима уз благослов нешто што се чекало. Чињеница да су нас овде сабрали с обе обале Дунава, да су овде представници Срба из Хрватске, саборски заступници, владика домаћин, ми са стане матице отаџбине Србије, делује да је то добар почетак- истакао је Вучевић.

Он је посебно истакао да ово није мисија која се бави државним питањима, билатералним односима, већ је фондација која има за мисију да помогне очување нашег народа на овим просторима.

Фото: Скриншот ВидеоПлус

-Хвала свима и ја се надам да ће народ на овом простору разумети значај ове фондације. Исто као што то чинимо у БиХ, као што чинимо у Црној Гори, Мађарској, Румунији, као што и Хрватска легитимно и легално помаже очување Хрвата у Србији, тако и Србија има вољу и снагу да помогне свом народу, да помогне у школовању, студирању. Постоји безброј опција за сарадњу, само је до нас ако смо вољни. СПЦ је најбољи мост да надомести државу у одређеним контекстима и тренуцима. СПЦ је увек била камен темељац за очување нашег идентитета. Надам се да ћемо градити боље билатералне односе између Србије и Хрватске. То треба и једнима и другима.

Фото: Скриншот ВидеоПлус

Епископ Херувим истакао је да ова добротворна установа није само симбол хуманости, већ и конкретан израз мисијског деловања Цркве Божије у делу спасења и показатељ заједничке одговорности према најугроженијима међу нашим народом на овим просторима.

-На првом месту бих био благодаран господину Милошу Вучевићу као представнику Републике Србије, нашим владикама који су дошли, људима који су се окупили данас на овом скупу. Ова иницијатива за основни циљ има Јеванђеље Христово, као најсавршенији закон. Прва идеја која је потекла је та да вођени Јевађељем Христовим, која је нит која нас спаја од Светог Саве до данас, буде руководитељ у остваривању задатака и циљева. Ово је велико дели и љубав божија јер ће помоћи заједници на овим просторима која је мученичка и страдална. Из тог страдања рађа се васкрење. Уз благословене пројекте знамо да нас отаџбина никада није оставила и неће. Једина и основна порука и поука са овог скупа јесте да нас треба градити слога. Јединство нам је неопходно и преко потребно, јер једино тако можемо испунити светосавско предање где год се наш народ налазио. Слога и јединство је наш императив постојања сваког Србина где год он био- послао је снажну поруку владика Херувим.

-У Светом Писму се често наглашава важност служења и помагања ближњима. Исус Христос нас томе поучава речима: „Заиста вам кажем, што год учинисте једном од ове моје браће најмање, мени учинисте”. (Мт. 25,40) Ове речи нас подсећају да су сви наши поступци љубави и доброте према другима, заправо, један јединствени чин љубави према самоме Христу. Христос је био уз оне који су патили и трпели: лечећи болесне, хранећи гладне и доносећи утеху онима у патњи, показивао је своју бесконачну љубав. Сведочанство за то су речи Светог Јеванђеља: „Дух Господњи је на мени, јер ме помаза да благовестим сиромасима, посла ме да исцелим оне који су срцем сломљени”. (Лк 4,18-19) Овај позив на служење и пружање помоћи постао је темељ Христовог деловања а требало би да буде и темељ свих наших дела и нас самих ако желимо да будемо препознати као народ Божији. Казујући о томе ко ће бити блажен, у Новом завету, Христос помиње и милостињу, па каже: „Блажени су милостиви, јер ће бити помиловани” (Матеј 5, 7). Затим, наставља Христос још конкретније и прецизније: „Пазите да милостињу своју не чините пред људима да вас они виде: иначе плате немате од Оца својега који је на Небесима… А ти кад чиниш милостињу, да не зна левица твоја шта чини десница твоја. Да би милостиња твоја била у тајности; и Отац твој који види тајно, узвратиће теби јавно”. (Матеј 6, 2-4) Дакле, Христос нас поучава да милостиња треба да је тајна или скривена, скромна и несамохвалисава, мада не искључује ни јавна добра дела јер каже: „Тако да се светли светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца вашега који је на небесима”- навео је епископ осечкопољски и барањски.

Фото: Скриншот ВидеоПлус

Он је подсетио и на то колико је важно помагати и да томе сведочи и чињеница да су се и ктиторство и приложништво нашли у канону Свете Литургије и постали њен саставни део.

-Тако, на великом Входу свештенослужитељи помињу ктиторе и приложнике и за њих узносе молитве Господу. Драга браћо и сестре, човек је биће заједнице, а љубав на делу се само у заједници може пројавити и свако од нас мора имати у виду да бити хришћанин значи пројавити љубав према другом човеку. Фондација „Света Петка” представља светионик наде и љубави у нашој страдалној и мученичкој заједници- речи су епископа.

Како даље наводи, кроз разноврсне планиране пројекте и иницијативе, ова Установа Епархије осечкопољске и барањске биће на услузи породицима и деци у потреби, подржаваће образовање младих и пружати помоћ потребитим старијим особама у будућности.

-Сваки допринос, без обзира на величину, чини разлику и показује да заједно можемо створити боље окружење око себе и бити на помоћи потребитима. Енергија која нас је окупила сведочи о великоме делу љубави које ће трајати и које нам даје снагу да истрајемо у овој иницијативи и да се од чињења добра никад не уморимо. То нам је задатак и циљ свих нас окупљених у Управном савету ове Фондације. Благодаримо свим људима који су од почетка узели учешћа у раду наше Добротворне установе а посебно помињемо оне који из оправданих разлога нису данас са нама а који својим искуством и знањем подржавају наш рад и који ће деловати кроз ову Установу наше Епархије и тако допринети мисији Цркве на овим просторима. Међу њима, првенствено бих истакао нашег знаменитог и уваженог академика, професора Дарка Танасковића, који се на позив да учествује у овој племенитој идеји одмах с радошћу одазвао, те вам, такође, свима, овом приликом, преносим његове срдачне поздраве.

Епископ Херувим позвао је све да подрже рад Фондације „Света Петка”, било кроз донације, волонтирање или ширење свести о њеним активностима.

-Ваша подршка може донети промене које ће трајати. На крају, захваљујем свима који су дошли данас као и онима који су већ подржали ову дивну и племениту иницијативу. Заједно можемо наставити да пишемо причу о солидарности, љубави и узајамној подршци. Вера, нада и љубав су основне димензије новозаветнога искуства Божије правде па тако и путоказ и снага ове наше Установе, њена снага која се излива као милост Божија на све људе свих времена и поколења без обзира на социјални сталеж и положај. Да бисмо на прави начин, кроз јеванђелско и светописамско искуство схватили наше постојање у историји, најбоље нам сведоче речи Светог пророка Исаије: „Сви ми смо као нечисти и као прљаве крпе сва наша праведна дела; сви венемо као лист, а безакоња нас, попут ветра, односе“. (Ис. 64,6) Нови Изабрани народ – Хришћани, препознају се, не кроз закон и пророке, већ кроз љубав и реч Божију која се оваплотила у вечну правду Божију овде у историји, о чему нам сведочи и Свето Откровење: „...и Име се његово зове: Логос (Ријеч) Божији”. (Отк. 19,13) На крају свог скромног обраћања, још једном вас све срдачно поздрављам, желећи вам свако истинито добро од Бога и људи и нека би и ово дело љубави Божије било свима на корист и спасење у вечној љубави и правди Господа и Бога нашег Исуса Христа коме слава и хвала у све векове. Амин- закључио је.

Присутнима се обратила и Даница Станисављевић, управница Фондације "Света Петка", која се захвалила Преосвећеном владици Херувиму који јој је поверио одговоран задатак.

Фото: Скриншот ВидеоПлус

-Привилегију да будем део Добротворне установе Епархије осечкопољске и барањске- Фондације којa носи име највеће српске светитељке, доживљавам као велики благослов. Надам се да ћу достојно обављати поверену ми дужност, на радост и на корист нашег народа. Све бих вас замолила да нам се прикључите и помогнете; подржите племените људе који су без оклевања прихватили да постану део Управног савета Фондације и својим ангажманом постану њен део- речи су Станисављевић.

Управница је даље нагласила да је фондација од самог оснивања поставила високе циљеве у духовности, светосављу и светониколајевском наслеђу.

- Ово дело љубави није само институција, већ живи организам који тежи очувању и промовисању наших духовних вредности и темељних начела јеванђелског наслеђа. Наша мисија је јасна: кроз различите пројекте и активности желимо да обогатимо духовни живот српске заједнице у овом делу Хрватске. Фондација „Света Петка” пружа подршку образовним програмима, духовним семинарима и културним манифестацијама које оснажују наше везе са традицијом и идентитетом и повезују нас са нашом Отаџбином Србијом. Светосавље, као пут који нас води ка истини и љубави, основа је наших деловања. Кроз његово учење, учимо о важности заједништва- Цркве као најсавршеније заједнице љубави, међусобног поштовања и солидарности. Наша Добротворна установа ће ове вредности преносити на млађе генерације јер верујемо да је знање и разумевање нашег наслеђа кључно за изградњу боље будућности- истакла и додала:

-У духу предања Светог Николаја Охридског и Жичког, тежићемо да будемо светлост у тами, да помажемо онима којима је помоћ потребна и да свугде ширимо љубав и доброту. Наши пројекти укључују хуманитарне акције, подршку породицама у невољи и промоцију вредности које нас чине бољим људима. На тај начин, настојаћемо да испунимо две највеће Божје заповести: Да свим срцем волимо Господа и Бога свога и да волимо свог ближњега.

Станисављевић је позвала све да се придруже њиховим напорима и подвукла да свака рука, сваки допринос, ма колико мали био, може направити велики помак.

-Заједно можемо оснажити заједницу српског народа који овде живи, обогатити њихов духовни живот, чувати и сачувати светиње које су нам оставили наши преци. Кроз своје циљеве и задатке, Фондација „Света Петка” може значајно допринети развоју српске заједнице у Хрватској и тако наставити мисију Светог владике Николаја и оснажити духовне вредности које су из те мисије проистекле. Ми верујемо да свако дете заслужује прилику да се образује и да развија своје од Бога дане таланте, те ћемо кроз различите активности и подршку настојати да им омогућимо све што им је потребно за напредак. Напомињемо да је важно да се ослонимо на заједницу и бригу према ближњем јер једино заједно можемо створити бољу будућност за нашу децу.

Ова иницијатива је позив свима да се укључе и помогну у остваривању наше племените мисије, вођени речима Господа Исуса Христа: „Пустите децу нека дођу к мени“ и другим речима Господњим: „Јер таквих је Царство Небеско“. На крају, нека нас вођство Свете Преподобне мајке Параскеве инспирише да радимо са љубављу и посвећењем, чувајући светосавље и светониколајевско предање у срцима свих нас-речи су управнице.