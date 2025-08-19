(ВИДЕО) БРЕЈН РОТОВИ ПРЕУЗЕЛИ ДЕЧИЈИ СВЕТ Малишани "полудели" за ТРИПИ ТРОПИЈЕМ и БАЛЕРИНОМ КАПУЋИНОМ! Стручњаци упозоравају на страшне последице
Brain rot или труљење мозга је термин који описује интернет садржај који је ниске интелектуалне вредности, бесмислен, пријемчив и наметљив, а управо су то интернет сензација коју је створила вештачка интелигенција под шаљивим именима која се римују- Тралалеро Тралала, Бомбардино Крокодило, Балерина Капућина…
Брејн ротове карактерише конзумација у кратким, брзим, визуелно-подстицајним деловима – клипови од 3 до 30 секунди, без смислене поенте, у којима дете не може да извуче поуку или научи нешто садржаја.
Стручњаци упозоравају да овакав садржај може негативно утицати на пажњу, меморију, емотивну равнотежу и когнитивне способности, посебно код деце и адолесцената.
Најмлађи су од почетка године постали опседнути овим клиповима, али и играчкицама које су могу наћи у појединим радњама или апликацијама попут Темуа, које карактеришу слике и анимације комбинујући апсурдне хибриде – као што је „Балерина Капућина“, балерина са шољицом капућина уместо главе.
У ту категорију спадају и ликови попут „Тралалеро Тралала“ (ајкула са три ноге у патикама), „Бомбардиро Крокодило“, „Трипи Тропи“, „Трулимеро Трулићина“, „Шимпанзини Бананини“, а тренд је покренут на ТикТоку и шири се глобално.
Зашто деца не смеју да гледају овакве садржаје?
1. Смањена пажња и креативно размишљање
Поред хипнотичке природе ових кратких клипова, дуготрајна контаминација оваквим садржајима може да смањи способност деце да се концентришу на дуготрајне задатке, попут читања или писања.
2. „Допаминска зависност“
Brain rot садржај активира допамински систем мозга, односно свако ново “изненађење” у клипу делује као мали шок, што може водити зависности и жељи за сталним екраном.
3. Социјална и језичка промена
Brain rot садржај ствара језички код у „меме-миленијумској комуникацији“- деца говоре у мемовима, што може отуђити традиционални језик, али и формирати нове социјалне мреже.
Потпуне забране изазивају контраефекат
Стручњаци саветују да се деци не треба одједанпут у потпуности укинути гледање екрана те да се треба дозирати, јер забрана често доводи до још већег интересовања.
Пробајте да уведете „дигиталне паузе“- без екрана током оброка, пред спавање или нека друга врста договора.
Објасните малишанима зашто овакав садржај није добар за њих и пронађите алтернативу у виду едукативног програма на интернуту и платформама које користите.