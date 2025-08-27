clear sky
26°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ПРОТЕСТА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ухапшена двојица због напада на полицију, трага се за другим нападачима

27.08.2025. 19:11 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
полиција
Фото: TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су двојицу мушкараца због сумње да су учествовали у нападу на полицију током синоћњег непријављеног окупљања испред Филозофског факултета.

Како је саопштио МУП, ухапшен је М. М. (1983) из Новог Сада, који је, како се сумња, насрнуо на припаднике интервентне јединице полиције, одгуривао их и ударао песницама. Њему је одређено задржавање до 48 сати, после чега ће уз кривичну пријаву бити приведен основном јавном тужиоцу.

Јутрос је Министарство саопштило да је ухапшен и Н. С. (2002) из Новог Сада, такође због сумње да је напао полицајце током истог догађаја. И њему је одређено задржавање до 48 сати.

Полицијска управа у Новом Саду наставља рад на идентификацији и проналаску осталих лица која су учествовала у инциденту испред факултета“, наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

студентски протести хапшење напад на полицију
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА НЕПРИЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ ПОЧИНИО КРИВИЧНО ДЕЛО Ухапшен осумњичени за напад на полицијске службенике испред Филозофског факултета

НА НЕПРИЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ ПОЧИНИО КРИВИЧНО ДЕЛО Ухапшен осумњичени за напад на полицијске службенике испред Филозофског факултета

27.08.2025. 13:13 13:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕПОТРЕБНА ПОЛИТИЗАЦИЈА, СТВАРИ СУ ЈУЧЕ ЕСКАЛИРАЛЕ Декан Филозофског факултета дан након нереда и напада на полицију: "Почињу припреме за наставу и испитне рокове"
Ilustracija, Dnevnik

НЕПОТРЕБНА ПОЛИТИЗАЦИЈА, СТВАРИ СУ ЈУЧЕ ЕСКАЛИРАЛЕ Декан Филозофског факултета дан након нереда и напада на полицију: "Почињу припреме за наставу и испитне рокове"

27.08.2025. 09:56 10:30
Волим
0
Коментар
1
Сачувај