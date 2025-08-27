ПОСЛЕ ПРОТЕСТА ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ухапшена двојица због напада на полицију, трага се за другим нападачима
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су двојицу мушкараца због сумње да су учествовали у нападу на полицију током синоћњег непријављеног окупљања испред Филозофског факултета.
Како је саопштио МУП, ухапшен је М. М. (1983) из Новог Сада, који је, како се сумња, насрнуо на припаднике интервентне јединице полиције, одгуривао их и ударао песницама. Њему је одређено задржавање до 48 сати, после чега ће уз кривичну пријаву бити приведен основном јавном тужиоцу.
Јутрос је Министарство саопштило да је ухапшен и Н. С. (2002) из Новог Сада, такође због сумње да је напао полицајце током истог догађаја. И њему је одређено задржавање до 48 сати.
„Полицијска управа у Новом Саду наставља рад на идентификацији и проналаску осталих лица која су учествовала у инциденту испред факултета“, наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.