ШОКАНТАН ЗАВРШЕТАК МЕЂУНАРОДНЕ ПОТРАГЕ Бегунац који је покидао наногицу УБИЈЕН У ХЕРЦЕГОВАЧКОЈ

За Цетињанином Филипом Ивановићем (33) расписана је међународна потерница након што је 4. децембра 2024. године побегао из кућног притвора са своје адресе у Београду, те том приликом насилно уклонио свој електронски надзор.







У Србији се Ивановићу суди за помагање Лазару Тејићу након убиства Бојана Мирковића у насељу Белвил, док га Црна Гора потражује због основане да је извршио кривично дело - стварање криминалне организације, те да је саизвршилац за кривично дело убиство и за кривично дело тешко убиство.



Из Управе полиције Црне Горе, саопштили су да је Генерални секретаријат Интерпола у Лиону објавио међународну потерницу за Филипом Ивановићем, који се потражује ради вођења кривичног поступка пред Вишим судом у Подгорици због кривичног дела - стварање криминалне организације, као саизвршилац за кривично дело - убиство и за кривично дело - тешко убиство.

"У евиденцији Управе полиције Црне Горе води као члан једне организоване криминалне групе и за истог је било предвиђено изручење у Црну Гору након окончања кривичног поступка у Србији", навели су из Управе полиције Црне Горе.

Покидао наногицу

У саопштењу се наводи да је Ивановић претходно ухапшен у Републици Србији 25. новембра 2020. године због основане сумње да је извршио кривично дело - тешко убиство, а исти је 4. децембра 2024. године побегао из кућног притвора са своје адресе у Београду и том приликом је насилно уклонио свој електронски надзор.

Полиција издала апел

Из црногорске полиције су поручили да органи за спровођење закона Црне Горе и Србије размењују обавештајне и оперативне податке и информације у циљу лоцирања и хапшење Ивановића, за којим је на снази међународна потерница, која је расписана од стране НЦБ Интерпола Подгорица.

"Управа полиције апелује на грађане да, уколико примете ово лице, иста сазнања одмах пријаве, односно саопште полицији позивом на број 122, најближој полицијској станици или на други начин", навели су из Управе полиције Црне Горе.



Изашао у шетњу и није се вратио

Ивановић је наводно 4. децембра изашао у редовну шетњу и из ње се није вратио, а после шетње му се губи сигнал са електронским надзором.

Повереник је дошао на адресу стана у којем је био кућном притвору 5. децембра и затекао покидану наногицу. Систем "наногица" функционише да, ако се на њој направи и најмање оштећење, то се истог секунда алармира на телефону повереника. Он је у обавези да одмах провери шта је са притвореником.

Имао цео дан да побегне?

Виши суд у Београду је о бекству Ивановића обавештен тек 5. децембра и одмах је за њим расписао потрагу и одредио му притвор који ће бити аутоматски спроведен ако буде ухапшен.



Међутим, како су писале "Новости", Ивановић је имао цео дан да "нестане" док не крене потрага за њим.

Прети му осам година робије

Будући да Ивановић, црногорски држављанин, није имао пребивалиште у Србији, Виши суд му је стално продужавао притвор. Међутим, у марту ове године, Апелациони суд је усвојио жалбу његовог браниоца и пребацио Ивановића у кућни притвор у стан у Београду, који би му се такође рачунао у евентуалну казну.

Ивановић је био на суђењу 3. децембра када је започето изношење завршних речи, а суд је након бекства раздвојио поступак у односу на њега.

Тужилац је, током изношења завршних речи на суђењу за убиство Бојана Мирковића, тражио да се Лазар Тејић као непосредни извршилац, Бојан Ковачевић, Иван Никчевић, Душан Кокоруш осуде на казну доживотног затвора.

За Ивановића је предложено да буде осуђен на осам година затвора.

Изрицање првостепене пресуде Тејићу, Ковачевићу, Никчевићу и Кокорушу заказано је за 30. децембар у Вишем суду у Београду.

(Telegraf.rs)