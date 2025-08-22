clear sky
ЗАПУЦАО НА ТИНЕЈЏЕРЕ ЗБОГ ЦРТАЊА ЗВЕЗДИНИХ ГРАФИТА Инцидент у Београду, полиција трага за нападачем

22.08.2025. 21:48 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Језива пуцњава догодила се у среду око 22 сата у Београду у насељу Рушањ, када је непозната особа запуцала на групу тинејџера.

Како преноси портал Телеграф сазнаје, пуцњава се догодила у Моравској улици, а према првим информацијама, сумња се да је навијач Партизана отворио ватру на групу малолетника.

Наиме, група малолетника се, како се наводи, на зиду исцртавала графите Црвене звезде када је на њих запуцано.

Нападач је након пуцњаве побегао у непознатом правцу и за њим се интензивно трага.

На срећу, у овом инциденту нико од малолетника није задобио повреде.

Полиција је одмах изашла на лице места, обавила увиђај и разговарала са сведоцима, а у току је прикупљање трагова и преглед безбедносних камера из улице.

Надлежни органи интензивно раде на расветљавању свих околности овог догађаја, као и на идентификацији особе која је пуцала, истрага је у току.

