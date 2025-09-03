ПОДАЦИ ИЗ АНКЕТА ЗА СНС СУ САМО СТАТИСТИЧКИ Вучевић о изборима и истраживањима о подршци странкама ТО ПОКАЗУЈЕ ГДЕ ЈЕ КО У недељу окупљање у 120 градова
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је гостујући на Хепи телевизији да је Српска напредна странка према истраживањима никад јача и да избори треба да буду политичка одлука.
-За нас су то значајни подаци, а не можете живети само на статистичким подацима. Има ту још простора да се неке ствари боље организују. Странка је уз председника државе. Чекамо проверу, да ли су то локални избори или републички није важно, биће када буде време. На јесен морамо имати изборе у две локалне јединице, Мионици и Неготину. Ови који оспоравају истраживања без иједног аргумента моћи ће да виде како и они стоје. Задовољни смо. У блокадерском корпусу је већи део људи који не разумеју о чему причамо. Није питање истраживања јавног мнења, него да ли ти избори воде ка стабилизацији државе или доносе могућност још већег хаоса. Бојим се да блокадере не би ни интересовала истраживања. Они би у 20.05 тог дана рекли да су избори покрадени. Читав арсенал одвратних порука и претњи, а желе изборе. Избори су политичка одлука и морају да воде ка стабилизацији. Блокадери то не разумеју или се праве да не разумеју - рекао је Вучевић.
Последњи викенд, подсетио је Вучевић, смо имали у 100 места 105.000 људи у шетњи.
-То није питање СНС. То је одговор грађана Србије на све оно што се дешавало. То нам улива наду у спасење државе. У једном дану је преко 100.000 људи шетало, без иједног инцидента. Људи су само рекли да се боре против блокада, да хоће да се врате у сигурност и стабилност. Људи хоће да виде да држава нормално функционише, да буде оно што треба да буде. Верујем да ћемо у недељу 7. септембра имати још већи скуп у 120 места - рекао је Вучевић.