ВИДИ, ФАТО, ВОЗИМ БЕЗ... Држављанин БиХ шибао ауто-путем 200 км/ч држећи ногу на волану, па завршио у притвору

04.09.2025. 13:21 13:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
полиција
Фото: Pixabay

Возач из Коњица хвалио се на друштвеним мрежама како вози аутомобил ногом!

Након што је снимак постао виралан, он је ухапшен, потврдило је Министарство унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК).

„Полицијски службеници Полицијске управе Коњиц у циљу идентификације НН возача који је управљао путничким возилом улицама града Коњица, на начин да је ногом придржавао управљач возила, а што је објављено на више интернет портала и друштвених мрежа, предузели су мере и радње из своје надлежности”, речено је из МУП-а ХНК-а, преноси Аваз.

Осим што је управљао воланом ногом и изводио опасне радње попут претицања, хвалио се вожњом 200 од километара на сат, на ауто-путу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevni avaz (@dnevniavaz)

 

Оперативним радом на терену, полицијски службеници Полицијске управе Коњиц дошли су до сазнања да се ради о особи А. А. (31) из Коњица.

На темељу наредбе Општинског суда Коњиц, уз сагласност дежурног кантоналног тужиоца, извршен је претрес куће и возила које користи наведена особа, а све у циљу документовања казненог дела „изазивање опште опасности”.

„Приликом претреса пронађени су предмети и трагови који наведено лице доводе у везу с извршењем описаног кривичног дела. Осумњичени је лишен слободе и против истога ће бити предузете законом прописане мере и радње”, навели су из МУП-а ХНК-а.

возач ухапшен нога БиХ
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
