(ФОТО) МИСИЦА ПОГИНУЛА ДОК ЈЕ ПОКУШАВАЛА ДА СПАСЕ ДЕТЕ Остала заробљена испод рушевина хотела после разорног земљотреса

Стотине се и даље воде као нестале. Међу жртвама ове трагедије је и 28-годишња мисица Сили Ми, која је погинула под рушевинама луксузног стамбеног комплекса Скај Вила у Мандалеју.

Према извештају портала Need to Know, мисица се у згради задржала како би покушала да спасе дете, али се зграда срушила у земљотресу. Њено тело је пронађено испод рушевина неколико дана касније.

„Лепота и доброта Силиме, као и њен храбри чин, заувек ће остати у сећању оних који су је познавали и волели. Њена смрт је велики губитак не само за породицу, већ и за целу земљу, која је изгубила свог хероја“, наводи се у саопштењу.

Силиме је била прва носитељка титуле „Мис туризам Мјанмара“, коју је освојила 2018. године. Након победе на националном нивоу, представљала је своју земљу на међународном такмичењу „Мис туризам света“. Била је активна на друштвеним мрежама, где је са око 5.000 пратилаца делила детаље из свог живота – путовања, наступе, али и свакодневне тренутке.

Комплекс Скај Вила, изграђен 2017. године, важио је за један од најмодернијих у Мандалеју. На крову се налазио популарни бар, а зграда је рекламирана као објекат са „отпорношћу на земљотресе“. Нажалост, у пракси се испоставило да није издржао потрес јачине 8,2 степена по Рихтеру, који је имао епицентар свега 17 километара од града.

Подрхтавање тла било је толико јако да су га осетиле и суседне земље – Тајланд, Вијетнам, Кина. У Бангоку је такође забележена штета и људске жртве. Први снимци хаоса појавили су се управо из тог града: људи су бежали из својих домова у паници, многи су успели да понесу само лична документа.