ГРЧКА ВЛАДА ПРЕД ЛИЦЕМ ВЕЛИКОГ ШТРАЈКА Јавни сектор парализован на 24 сата, али превоз и туризам функционишу

28.08.2025. 14:13
Дневник
Телеграф Бизнис/ Србија Данас
Фото: Pexels

Државни службеници широм Грчке данас ступају у 24-часовни штрајк у знак протеста против предлога новог дисциплинског закона, који је тренутно на разматрању у парламенту.

Синдикат јавних службеника ADEDY тврди да закон, уколико буде усвојен, криминализује синдикалне, друштвене и политичке активности, стављајући их на исти ниво као кривична дела.

ADEDY позива све запослене у јавном сектору да се придруже протестима и захтева повлачење спорног закона. У Атини је планиран скуп на Тргу Синтагма у 10 часова, где се очекује долазак лекара, болничког особља, наставника, запослених у локалним самоуправама и других јавних службеника.

Иако ће штрајк парализовати рад многих државних служби, туристи и путници могу да одахну – аутобуси, метро и бродске линије функционишу нормално, а планирани штрајк контролора лета је проглашен незаконитим, па авиони полећу по распореду.

Здравство, образовање и локалне самоуправе биће највише погођене, али штрајк је пажљиво ограничен да не омета туристе, који могу несметано уживати у посети Грчкој.

Грчка штрајк јавна служба
Телеграф Бизнис/ Србија Данас
Дневник
