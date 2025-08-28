ГРЧКА ВЛАДА ПРЕД ЛИЦЕМ ВЕЛИКОГ ШТРАЈКА Јавни сектор парализован на 24 сата, али превоз и туризам функционишу
Државни службеници широм Грчке данас ступају у 24-часовни штрајк у знак протеста против предлога новог дисциплинског закона, који је тренутно на разматрању у парламенту.
Синдикат јавних службеника ADEDY тврди да закон, уколико буде усвојен, „криминализује” синдикалне, друштвене и политичке активности, стављајући их на исти ниво као кривична дела.
ADEDY позива све запослене у јавном сектору да се придруже протестима и захтева повлачење спорног закона. У Атини је планиран скуп на Тргу Синтагма у 10 часова, где се очекује долазак лекара, болничког особља, наставника, запослених у локалним самоуправама и других јавних службеника.
Иако ће штрајк парализовати рад многих државних служби, туристи и путници могу да одахну – аутобуси, метро и бродске линије функционишу нормално, а планирани штрајк контролора лета је проглашен незаконитим, па авиони полећу по распореду.
Здравство, образовање и локалне самоуправе биће највише погођене, али штрајк је пажљиво ограничен да не омета туристе, који могу несметано уживати у посети Грчкој.