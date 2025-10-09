ПСИХО ДРАМА У НЕО ПСИХИКУ: ИЗБО ТРУДНУ ПАРТНЕРКУ ВИЉУШКОМ ПО ЛИЦУ Гола трчала да би се спасла, сада јој се лекари боре за вид
Трудница Георгијана (39) из Грчке, која је у трећем месецу трудноће, налази се у болници у Атикону након што ју је у понедељак увече виљушком напао и избо њен партнер (43).
Он је трудницу наводно виљушком избо више пута по лицу, због чега је она са тешким повредама примљена у болницу.
Она је јуче подвргнута операцији ока и, према информацијама, вид јој је враћен на левом оку, али је у опасности да изгуби десно око, док фетус који носи није у опасности.
Несрећна жена је у стању шока јер је у понедељак увече доживела ноћну мору од руке свог 43-годишњег партнера који ју је бесно избо виљушком, не узимајући у обзир њено стање.
Како су описале медицинске сестре које су је посетиле на одељењу, жртва је имала стотине убода виљушком у лице и да је њен партнер наставио, убио би је.
Наводно је рекла лекарима који су је прегледали у хитном пријему у раним јутарњим сатима у уторак да је изашла гола на улицу и трчала да би се спасила.
„Јуче је операција трајала преко 2,5 сата. На лево око може да види и отворено јој је. Десно је затворено и не знамо шта ће бити са њим. Надамо се да ће све бити у реду и да жена није изгубила главу”, рекле су сестре.
Кажу да је то ужасан инцидент са којим су се први пут сусрели.
„Чудо је да је преживела. Цело лице јој је било погођено. Овај човек ју је ударао са толико мржње. Хтео је да је убије, да јој одузме живот”, верују оне.
У хитну помоћ се јавила у три сата усред ноћи, рекавши да је гола побегла из куће како би се спасила.
Према информацијама, напад је у понедељак увече почео када је 43-годишњак, док је био пијан, отишао у кућу 39-годишњакиње у Нео Психику и питао је да ли је он отац детета које носи.