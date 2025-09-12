Трагедија ОТКАЧИЛА СЕ ЖИЧАРА НА ЕЛБРУСУ Погинуле три особе

clear sky
ОТКАЧИЛА СЕ ЖИЧАРА НА ЕЛБРУСУ Погинуле три особе

12.09.2025. 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
жичара
Фото: Ilustracija pixabay

У несрећи на жичари на планини Елбрус, у руској републици Кабардино-Балкарији погинуле су три особе, саопштили су званичници тог региона.

"Трећа жртва, према прелиминарним подацима, био је становник Москве, рођен 1967. године", рекао је извор у органима реда Кабардино-Балкарије за РИА Новости.

Раније данас је шеф Кабардино-Балкарије, Казбек Коков рекао да су током поподнева у несрећи на једноседној жичари на планини Елбрус, којом управља приватна фирма, погинуле две особе.

Он је као прелиминарни узрок несреће навео то што је спала сајла са ваљка једног од носача на жичари.

Извор у органима за спровођење закона рекао је за РИА Новости да су, према прелиминарним подацима, у несрећи погинули старији становник Кабардино-Балкарије и жена (35) из Дагестана.

У тренутку несреће на жичари је било укупно 37 људи, од којих је 35 евакусиано, саопштила је главна управа Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације за Кабардино-Балкарију.

