(ВИДЕО) Путници у паници, језиве сцене из летелице! ПОГЛЕДАЈТЕ ПРВИ СНИМАК ИЗ УНУТРАШЊОСТИ АВИОНА уочи пада у Казахстану

На друштвеним мрежама су се током дана појављивали многобројни снимци пада авиона и експлозије приликом слетања, али је ово први који документује каква је атмосфера била унутар летелице.

Подсетимо, након пада путничког авиона у Казахстану, који је са 69 особа путовао из Бакуа за Грозни, појавиле су се информације о узроку несреће. Наиме, како пишу азеребејџански медији, авион је налетео на јато птица.

Касније се појавила информација да је авион преусмерен на аеродром због густе магле али је доживео несрећу на само три километара од града Акатау.

Према последњим информацијама из Казахстана, како преноси Телеграф, након пада путничког авиона у близини града Актауа, 32 особе су преживеле и пружена им је лекарска помоћ.



One of the passengers on #Azerbaijan #airlines Flight #J28243 sent a video to his wife just minutes before the crash. The man in this video survived. His wife says he's being treated for a wound on his face. #PlaneCrash #Azerbaijan #Kazakistan pic.twitter.com/RD1XxZ3Zw3

— Saleem Iqbal Qadri (@SaleemQadri_) December 25, 2024