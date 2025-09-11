overcast clouds
ОД НОВОГ САДА ДО СУБОТИЦЕ НИКАД БРЖЕ! Финалне припреме у току, на тесту стабилност станичних зграда ЕВО ШТА СЕ ДЕШАВА СА СТАНИЦОМ У СРПСКОЈ АТИНИ

11.09.2025. 08:26 10:34
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Dnevnik / Infrastruktura zeleznica Srbije / Printscreen YouTube Informer TV

Припреме за пуштање у саобраћај пруге од Новог Сада до Суботице су у завршној фази, а како је председник Србије Александар Вучић најавио, за десетак дана планирано је да овом трасом крену теретни возови.

То ће бити својеврсна увертира , али и проба, како би у догледно време кренуо и путнички саобраћај. Све зависи од резултата испитивања стабилности станичних зграда уз пругу и решавања питања полазака из Новог Сада.

У току је испитивање стабилности станичних зграда у Суботици, Бачкој Тополи, Наумовићеву, Жеднику и Кисачу

Инфраструктура железнице Србије објавила је да је на прузи Нови Сад – Суботица  под напон стављена контактна мрежа изнад пруге.
Контактна мрежа између Новог Сада и Суботице је под високим напоном од 25 хиљада волти, који је изузетно опасан по људски живот.  Упозоравају да, када је контактна мрежа изнад пруге под високим напоном, струјно коло може да буде и по неколико метара од струјних водова. У таквим случајевима није неопходно да се додирну водови, већ је довољно да се само уђе у струјно коло и доживи струјни удар, који се најчешће трагично завршава.

ки
Фото: Дневник

Из овог предузећа подсећају да је у близини пруге  строго забрањено било какво неовлашћено кретање, а након стављања под високи напон контактне мреже изнад пруге Нови Сад – Суботица, непоштовање прописа може директно да угрози људске животе.
Инфраструктура железнице Србије зато и овај пут апелује и упозорава да се нико неовлашћено не креће у близини пруге, јер је то најстроже забрањено, као и да се у станицама и поред пруге поштују знакови упозорења, како би се избегле несреће и сачували људски животи. 

arhiva
Фото: Инфраструктура железница Србије

За пет железничких станица на деоници брзе пруге од Новог Сада до Суботице „Инфраструктура железнице Србије” расписала је тендер за израду Елабората о провери статичке стабилности. Реч је о станичним зградама у Суботици, Бачкој Тополи, Наумовићеву, Жеднику и Кисачу.

Контактна мрежа између Новог Сада и Суботице је под високим напоном од 25.000 волти

су
Фото: Дневник

Како се наводи у тендерској документацији, у претходном периоду у оквиру пројекта модернизације, реконструкције и изградње пруге на деоници  Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), реконструисани су станични објекти у тим местима, а с обзиром на то да су надлежни грађевински инспектори Министарства грађевинарства и инфраструктуре, након инспекцијског надзора издали наредбе да се провери статичка стабилности објекта, потребно је у најкраћем могућем року израдити Елаборате о провери њихове статичке стабилности.  

Крила А и Д под лупом

У току је процена стања конструкције Д крила железничке станице у Новом Саду, у делу зграде који се налази десно од места где је пала надстрешница 1. новембра прошле године, због чега 16 људи изгубило животе. Тај посао на тендеру који је 5. јула расписала „Инфраструктура железнице Србије“ добио је Новосадски  Институт за испитивање, процену стања и санацију конструкција заједно са Грађевинским бироом Аxис из Сремске Каменице и Геомехаником из Београда, који су врло брзо након што је „Инфраструктура железнице Србије“ донела одлуку о додели уговора, почели да раде. Изабране фирме имају рок 60 дана од увођења у посао да заврше елаборате за крила А и Д, за које су и поднели понуду. 

дне
Фото: Дневник

Иако је ИЖС расписала конкурс за проверу стања читаве железничке станице која се састоји од А, Б, Ц и Д крила, за сада ће се радити испитивање само А и Д , јер се за Б и Ц крила нико није јавио на тендер.  Први преговарачки поступак за посао који је сада у току, расписан је двадесет седам дана после пада надстрешнице због чега је смртно страдало 16 људи. Он је обустављен 10. децембра, па је  „Инфраструктура железнице Србије” покренула нови 17. децембра. Факултет техничких наука (ФТН) у Новом Саду се крајем јануара јавио на тај други са Институтом за испитивање материјала.  Међутим, 17. маја уговор је раскинут. 
Трећи покушај да се повери тај посао референтним установама или предузећима био је такође безуспешан, јер се на јавни позив који је био отворен до 19. јуна нико није јавио. 

ст
Фото: Дневник

Већина објеката грађена је крајем 19. века и налази се под заштитом државе као споменик културе. Суботичка железничка станица, према подацима из тендера,  изграђена је 1882. године и ужива заштиту као непокретно културно добро. До сада је у неколико наврата била предмет делимичне реконструције и адаптације у виду функционалних и ентеријерских промена или санације фасадних и кровних површина. Њена укупна бруто површина је 4.728 метара квадратних.

Забрањено је преузимање дела текста или целог текста без линковање Дневника и навођења медија.

воз пруга
Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
