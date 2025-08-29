ПОПУСТИ НА СТРУЈУ И ГРЕЈАЊЕ – ПРОШИРЕН СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА Готово 70.000 домаћинстава већ користи уредбу, ускоро и нове категорије
У Србији је већ дуго на снази Уредба о енергетски угроженом купцу, захваљујући којој се може умањити рачун за енергенте, ако се испуне прописани критеријуми.
Има их неколико: материјално стање домаћинства, односно укупан приход у односу на број чланова, да ли се већ прима нека новчана помоћ од државе, те здравствено стање чланова домаћинства. Овај статус тренутно има 69.514 домаћинстава.
По речима министарке рударства и енергетике Дубравке Ђедовић Хандановић, новим мерама помоћи грађанима проширен је опсег за стицање статуса енергетски угроженог купца, те ће га у предстојећој грејној сезони добити и пензионери с најнижим примањима, који ће за редовно плаћање рачуна за струју моћи да остваре и додатни попуст од пет одсто.
– У новом пакету мера помоћи грађанима део се односи на електричну енергију, односно на грађане који имају статус енергетски угроженог купца – рекла је Дубравка Ђедовић Хандановић. – Желимо да проширимо опсег па ће тај статус током ове грејне сезоне добити и пензионери с најнижим примањима, а циљ је да обухватимо све чије су пензије до 28.000 динара.
5 одсто попуст за пензионере с примањима до 28.000 динара
Подсетила је да је таква мера примењена и пре две године, када је 100.000 пензионера добило попуст од 1.000 динара на рачунима за струју од октобра и марта.
– Наставићемо ту меру, а пензионери не морају да се пријављују ни на каквом шалтеру него ће се укрштањем података доћи до пензионера који имају бројило на своје име, а примају минималне пензије. Уз то, потрошачи из те категорије ће за редовно плаћање рачуна за струју, односно до 28. у месецу, моћи да остваре додатни попуст од пет одсто. Тако ће 10 одсто попуста, ако домаћинство у просеку троши 350 кW, износити око 450 динара, плус ових 1.000 динара, па ће најстарији грађани моћи да остваре попуст од 1.450 динара месечно, а то је веома значајно – рекла је Ђедовић Хандановић.
Истакла је и да је циљ да буду обухваћени и борци прве, друге и треће категорије и да ће се врло брзо изаћи пред владу с предлогом уредбе која ће сумирати све те мере.
– Очекујем да грађани буду задовољни и да ћемо помоћи онима којима је помоћ најпотребнија, што је и сврха свих најављених мера – рекла је министарка рударства и енеретике.
Умањење рачуна за одређене количине енергената
Уз статус енергетски угроженог купца умањују се месечни рачуни за одређене количине електричне енергије, у зависности од броја чланова домаћинства, затим природни гас током грејне сезоне (од октобра до марта), као и за топлотну енергију. У складу с Уредбом о енергетски угроженом купцу, једночлано домаћинство има право на умањење трошкова за струју до 120 киловат-часова месечно током целе године, за двочлано и трочлано домаћинство граница је 160, за четворочлано и петочлано 200, а за шесточлано и веће домаћинство 250 киловат-часова месечно.
Када је реч о гасу, домаћинства с једним чланом добијају умањење за јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар за 359 киловат-часова месечно, с два и три члана 462 киловата, с четири и пет чланова 616, а са шест и више чланова за 770 киловат-часова месечно. За испоручену топлотну енергију једночланом домаћинству месечни рачун умањењује се за 60 процената, за двочлано и трочлано домаћинство 50, за четворочлано и петочлано домаћинство 45 и за шесточлано и веће домаћинство 40 процената месечног рачуна.
Критеријум који подразумева укупан месечни приход домаћинства усклађује се два пута годишње с индексом потрошачких цена у претходних шест месеци – 1. априла и 1. октобра. Да ли ће се ти износи мењати, знаће се у октобру, а до тада важе они који се примењују од 1. априла.
Циљ је да буду обухваћени и борци прве, друге и треће категорије и врло брзо ће се изаћи пред владу с предлогом уредбе
Засад право на статус енергетски угроженог купца имају домаћинства с једним чланом која имају месечни приход до 24.768,09 динара, домаћинства с два члана и приходом од 39.255,97 динара и домаћинства с три члана која заједно примају 53.743,85 динара.
Статус енергетски угроженог купца може имати и четврочлано домаћинство с месечним примањем до 68.231,73 динара, као и домаћинства с пет чланова чији су приходи до 82.719,61 динара. И домаћинства са шест чланова могу да остваре услов за статус енергетски угроженог купца ако месечни приход достиже износ до 97.207,49 динара, док се за домаћинства у којима има више од шест чланова за сваког додатног члана додаје 14.487,88 динара.