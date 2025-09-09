light rain
СВИ СМО ГА ЈЕЛИ КОД БАКА, А ДАНАС ЈЕ ГОТОВО ЗАБОРАВЉЕН Рестовани кромпир као из детињства

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
кромпир
Фото: Printscreen Youtube/ Silvana's Kitchen

Нема потребе за компликованим састојцима или скупим намирницама.

Кромпир волимо јер га можемо припремати на разне начине, може се кувати, пећи, припремити као пире, пунити месом, додати супама и салатама. А волимо и да само њега поједемо, па за то увек добро дођу неки нови рецепти и начини укусније припреме.

Ако волите да га једете, онда вам предлажемо да испробате и овај рецепт.

Сочан, мекан и препун укуса, рестовани кромпир је јело које нас увек враћа једноставности домаће кухиње. Нема потребе за компликованим састојцима или скупим намирницама. Идеално за брзи ручак, као прилог омиљеном месу или самостално јело које сви обожавају, рестовани кромпир спаја традицију и практичност на тањиру и нестаје готово пре него што стигнете да кажете укусно.

Састојци:

  • 1 килограм кромпира
  • 1 средња главица црног лука
  • 1 кашика слатке млевене паприке
  • уље по потреби
  • 1 кашика сувог биљног зачина.

Припрема

Ољуштите кромпир, исеците га на кришке, па скувајте. Потом лук исеците на ребарца и пропржите га на уљу, све док не омекша.

Умешајте млевену паприку и оставите да се динста још минут-два, уз мешање.

Додајте куван и добро оцеђен кромпир, промешајте и затим сипајте суви биљни зачин. Мешајте све док кромпир не упије зачине и не буде црвенкаст.

Може да буде прилог, али зашто не и једино што ћете јести за ручак.

Пријатно!

кромпир алева паприка црни лук
