ЗИМСКЕ ЧАРИ ЈЕ У ЛЕТЊОЈ ВОЋКИ: КАРАМЕЛИЗОВАНЕ СМОКВЕ СА БЕЛИМ ВИНОМ Идеалне уз сиреве, пршуту или као празнични десерт
Ове карамелизоване смокве су једноставан начин да задржите летњу арому и уживате у њој током целе године.
Сочне, слатке и мирисне, идеалне су за послужење уз сиреве, пршуту, али и као самостални десерт. Уз минималан труд добијате софистициран и дуготрајан производ који можете чувати и до годину дана.
Састојци:
- 800 г зрелих, али чврстих смокава
- 5-6 кашика шећера
- пола лимуна (опционо, корица)
- 3 каранфилића (опционо)
- 500 мл белог вина.
Савет
Карамелизоване смокве су најбоље када се послужују уз сиреве, сухомеснате производе или као додатак празничним десертима – и то топле или хладне, по жељи.
Припрема
Добро оперите смокве и очистите. Поређајте их у велику шерпу у ред, чврсто збијене, али без преклапања.
Посипајте око једну кашику шећера на сваких пет смокава. Додајте кору лимуна и каранфилиће по жељи. Прелијте белим вином до пола висине смокава (око 2 цм).
Доведите до кључања без мешања или померања смокава. Смањите ватру и покријте поклопцем, кувајте 30 минута. Скините поклопац и наставите кување још 30 минута. Током последњих пет минута пажљиво окрените смокве.
Сируп треба да се редукује док не постане густ као мед и не поприми боју лешника. Оставите да се охлади и чувајте у фрижидеру у добро затвореној тегли око две недеље.
За дуже чување, стерилишите неколико тегли са поклопцима, напуните их врућим смоквама, добро затворите и кувајте тегле у води 15 минута (морају бити потпуно покривене). Искључите ватру и оставите их да се охладе у води. Тако ће се чувати до једне године.