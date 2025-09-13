broken clouds
ЗИМСКЕ ЧАРИ ЈЕ У ЛЕТЊОЈ ВОЋКИ: КАРАМЕЛИЗОВАНЕ СМОКВЕ СА БЕЛИМ ВИНОМ Идеалне уз сиреве, пршуту или као празнични десерт

13.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ствар укуса. Мондо
смокве
Фото: Pixabay

Ове карамелизоване смокве су једноставан начин да задржите летњу арому и уживате у њој током целе године.

Сочне, слатке и мирисне, идеалне су за послужење уз сиреве, пршуту, али и као самостални десерт. Уз минималан труд добијате софистициран и дуготрајан производ који можете чувати и до годину дана.

smokve
Фото: Pixabay

Састојци:

  • 800 г зрелих, али чврстих смокава
  • 5-6 кашика шећера
  • пола лимуна (опционо, корица)
  • 3 каранфилића (опционо)
  • 500 мл белог вина.

Савет

Карамелизоване смокве су најбоље када се послужују уз сиреве, сухомеснате производе или као додатак празничним десертима – и то топле или хладне, по жељи.

Припрема

Добро оперите смокве и очистите. Поређајте их у велику шерпу у ред, чврсто збијене, али без преклапања.

Посипајте око једну кашику шећера на сваких пет смокава. Додајте кору лимуна и каранфилиће по жељи. Прелијте белим вином до пола висине смокава (око 2 цм).

Доведите до кључања без мешања или померања смокава. Смањите ватру и покријте поклопцем, кувајте 30 минута. Скините поклопац и наставите кување још 30 минута. Током последњих пет минута пажљиво окрените смокве.

Сируп треба да се редукује док не постане густ као мед и не поприми боју лешника. Оставите да се охлади и чувајте у фрижидеру у добро затвореној тегли око две недеље.

За дуже чување, стерилишите неколико тегли са поклопцима, напуните их врућим смоквама, добро затворите и кувајте тегле у води 15 минута (морају бити потпуно покривене). Искључите ватру и оставите их да се охладе у води. Тако ће се чувати до једне године.

смокве зимница вино
Извор:
Ствар укуса. Мондо
Пише:
Дневник
