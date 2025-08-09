ДНЕВНИ ХОРОСКОП Раковима су све љубавне коцкице на правом месту, док Водолије чека занимљива сутуација у емотивном животу
Ево шта можете да очекујете током данашњег дана.
ОВАН
Други дан викенда за вас представља прилику да се темељно припремите, организујете и одредите пословне приоритете пред почетак нове радне седмице. Будите сасвим опуштени и позитивни и провешћете прилично миран дан са драгом особом. Здравље је добро.
БИК
Није искључено да вас данас очекује један конструктиван разговор са неким од пословних сарадника. Будите спремни да прихватите барем један савет или добронамерну сугестију. Нема значајнијих догађаја на приватном плану. Изађите и прошетајте, пријаће вам.
БЛИЗАНЦИ
Ово је дан какав је вама баш по вољи, јер кроз неко необавезно дружење стварате потенцијално одличан пословни контакт. Могуће је и краће путовање. На породичном плану ствари су из дана у дан све боље. Крајем дана, опустите се уз добру књигу или филм.
РАК
Уколико сте себи данас поставили неколико циљева, само храбро напред. Имате реалне шансе да их већину остварите, али се потрудите да не расипате енергију. Готово све љубавне коцкице су на правом месту и остаје вам само да уживате. Одличног сте здравља.
ЛАВ
Сасвим миран и опуштен дан је пред вама и оно мало обавеза које имате, са лакоћом обављате. Очекујете од драге особе да вам посвети довољно пажње и разумевања, а ви би требало да у истом маниру узвратите. Наставите да вежбате и да се здраво храните.
ДЕВИЦА
Ни данас нисте могли да се одупрете пориву да стално нешто радите. Требало би да одвојите мало времена за себе и да предахнете од свакодневних обавеза. Имате позив за породично окупљање и било би лепо да се одазовете, јер неке од њих донекле сте запоставили.
ВАГА
Пред вама је још један дан да у континуитету имате добро организоване и опуштајуће активности. На приватном плану, било би лепо и пожељно да све буде спонтано, без наметања неких тешких тема и озбиљних разговора. Пријао би вам одлазак у природу.
ШКОРПИЈА
Било би пожељно да се током овог дана позабавите недовршеним обавезама уколико их има, а да затим остатак дана проведете у одмору или да уживате у дружењу са пријатељима. Требало би да сте рашчистили са прошлошћу ако желите да започнете нешто ново.
СТРЕЛАЦ
Ове недеље имате прилику да се у прилично опуштеној атмосфери добро припремите за наредни пословни циклус. Осамите се, макар на кратко, и размислите о начинима да унапредите свој положај. Пажљиво саслушајте блиску особу, јер има добар савет за вас.
ЈАРАЦ
Све указује да је прилично миран и опуштен дан пред вама. Не би требало да се оптерећујете било каквим обавезама, јер много посла је пред вама већ од сутра. Иако вам то прилично тешко пада, дајте све од себе да бисте изгладили неспоразум са вољеном особом.
ВОДОЛИЈА
Данас је повољан дан за вас да обавите рутинске припреме за наредни период. Остатак дана посветите неком хобију или спортској активности. Нека занимљива сутуација очекује вас у емотивном животу и повољне су околности за све оне који су жељни узбуђења.
РИБЕ
Имајући у виду да вам је одмор неопходан, ипак су искрсле бројне кућне обавезе. Водите рачуна да се не преморите. На емотивном плану, сви параметри указују на један сасвим просечан дан. Уколико крајем дана одлучите да изађете, избегавајте масну храну.