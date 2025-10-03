moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

С НЕБА ПА У – ЊИВУ Мистериозни „чупавац” збунио све ШТА ЈЕ ПАЛО: СВЕМИРСКИ ОТПАД ИЛИ ВАНЗЕМАЉСКИ ПРЕДМЕТ?

03.10.2025. 17:07 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Коментари (0)
predmet
Фото: Pexels

Оно што је додатно збунило истраживаче јесте чињеница да је био прекривен чудним црним влакнима налик длаци.

Велики цилиндар од карбонских влакана, дуг око 1,7 метара и пречника 1,2 метра, пронађен је на земљи у Пуерто Триолу, на северу Аргентине.

Јавни званичници су остали затечени и покушавају да схвате шта је тачно овај мистериозни предмет који је пао с неба и како је доспео на Земљу. Ипак, постоје одређене претпоставке.

Мистериозни цилиндар имао је вентилациони систем на једном крају и рупу пречника 40 цм на другом, уз урезан серијски број. Оно што је додатно збунило истраживаче јесте чињеница да је био прекривен чудним црним влакнима налик длаци.

 

 

Невероватни призори

„Длака“ је пала с неба око 18.30, 25. септембра. Локалним властима о томе је одмах пријавио власник земљишта, 47-годишњи Ramón Ricardo González, недуго након инцидента, а локална полиција и ватрогасци су одмах послати да прегледају цилиндар. Како би била загарантована безбедност, на место догађаја послати су и стручњаци за експлозиве.

Брзо је потврђено да мистериозни предмет не садржи никакве запаљиве или опасне материјале. Ипак, званичници и даље не могу да открију шта је заправо. Због тога је постављен безбедносни периметар од 30 метара око „длакавог“ објекта док истрага траје.

Једна од могућих верзија која још увек важи јесте да се ради о свемирском отпаду, потенцијално из недавне мисије SpaceX-а, али потрага за одговорима се наставља. Један заљубљеник у астрономију предложио је на интернету да би то могао бити „композитни тлачни резервоар“ свемирског брода, уз шаљив коментар: „Није опасно за никога. Осим ако те погоди“, пише Daily Star.

предмет свемирско длаке
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИСТЕРИОЗНИ САБУ ДИСК И ПОСЛЕ ПЕТ МИЛЕНИЈУМА ЗБУЊУЈЕ НАУЧНИКЕ Део ванземаљског брода намењен прављењу пива
скрин

МИСТЕРИОЗНИ САБУ ДИСК И ПОСЛЕ ПЕТ МИЛЕНИЈУМА ЗБУЊУЈЕ НАУЧНИКЕ Део ванземаљског брода намењен прављењу пива

23.08.2025. 13:31 13:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) МИСТЕРИОЗНО СТВОРЕЊЕ НАПАЛО ПЕНЗИОНЕРКУ НА ПЛАЖИ Агресивно биће је није пуштало! Спасиоци одмах подигли црвену заставицу, завршила у болници
plaža

(ФОТО) МИСТЕРИОЗНО СТВОРЕЊЕ НАПАЛО ПЕНЗИОНЕРКУ НА ПЛАЖИ Агресивно биће је није пуштало! Спасиоци одмах подигли црвену заставицу, завршила у болници

23.07.2025. 09:36 09:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВИ ДАН НА ИСКОПАВАЊУ, А ОНА ВЕЋ ОТКРИЛА ДРЕВНУ РЕЛИКВИЈУ ЕЛИТЕ Студенткињу послужила почетничка срећа – за само 90 минута спазила златни предмет од само четири центиметра
istr

ПРВИ ДАН НА ИСКОПАВАЊУ, А ОНА ВЕЋ ОТКРИЛА ДРЕВНУ РЕЛИКВИЈУ ЕЛИТЕ Студенткињу послужила почетничка срећа – за само 90 минута спазила златни предмет од само четири центиметра

15.08.2025. 12:29 12:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај