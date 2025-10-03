С НЕБА ПА У – ЊИВУ Мистериозни „чупавац” збунио све ШТА ЈЕ ПАЛО: СВЕМИРСКИ ОТПАД ИЛИ ВАНЗЕМАЉСКИ ПРЕДМЕТ?
Оно што је додатно збунило истраживаче јесте чињеница да је био прекривен чудним црним влакнима налик длаци.
Велики цилиндар од карбонских влакана, дуг око 1,7 метара и пречника 1,2 метра, пронађен је на земљи у Пуерто Триолу, на северу Аргентине.
Јавни званичници су остали затечени и покушавају да схвате шта је тачно овај мистериозни предмет који је пао с неба и како је доспео на Земљу. Ипак, постоје одређене претпоставке.
Мистериозни цилиндар имао је вентилациони систем на једном крају и рупу пречника 40 цм на другом, уз урезан серијски број. Оно што је додатно збунило истраживаче јесте чињеница да је био прекривен чудним црним влакнима налик длаци.
Невероватни призори
„Длака“ је пала с неба око 18.30, 25. септембра. Локалним властима о томе је одмах пријавио власник земљишта, 47-годишњи Ramón Ricardo González, недуго након инцидента, а локална полиција и ватрогасци су одмах послати да прегледају цилиндар. Како би била загарантована безбедност, на место догађаја послати су и стручњаци за експлозиве.
Брзо је потврђено да мистериозни предмет не садржи никакве запаљиве или опасне материјале. Ипак, званичници и даље не могу да открију шта је заправо. Због тога је постављен безбедносни периметар од 30 метара око „длакавог“ објекта док истрага траје.
Једна од могућих верзија која још увек важи јесте да се ради о свемирском отпаду, потенцијално из недавне мисије SpaceX-а, али потрага за одговорима се наставља. Један заљубљеник у астрономију предложио је на интернету да би то могао бити „композитни тлачни резервоар“ свемирског брода, уз шаљив коментар: „Није опасно за никога. Осим ако те погоди“, пише Daily Star.