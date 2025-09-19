clear sky
ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ СА ТРЖИШТА Купци упозорени да производ садржи остатке ВЕТЕРИНАРСКОГ ЛЕКА

19.09.2025. 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Са тржишта је повучено УХТ млеко марке „Ферма“ јер садржи остатке ветеринарског лека трицлабендазола, чија количина премашује дозвољену границу.

Реч је о паковању од 900 грама са 2,5% млечне масти, рок трајања 8. децембар 2025. године.


Како јавља портал lebensmittel.de, ово млеко је дистрибуирано у више немачких савезних земаља: Баден-Виртемберг, Баварска, Берлин, Хесен, Доња Саксонија, Северна Рајна-Вестфалија, Порајње-Фалачка, Сарланд, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија, пренесо је магазин Феникс.

Производ је пласирао Монолит из Херенберга. 

Потрошачи који су купили наведени производ могу га вратити у продавницу и остварити поврат новца. 

„Жалимо због овог инцидента који се догодио упркос максималној пажњи у производњи те се извињавамо због непријатности које је он проузроковао“, саопштио је произвођач. 

(Telegraf Biznis)

повлачење са тржишта млеко
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
