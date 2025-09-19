ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ СА ТРЖИШТА Купци упозорени да производ садржи остатке ВЕТЕРИНАРСКОГ ЛЕКА
Са тржишта је повучено УХТ млеко марке „Ферма“ јер садржи остатке ветеринарског лека трицлабендазола, чија количина премашује дозвољену границу.
Реч је о паковању од 900 грама са 2,5% млечне масти, рок трајања 8. децембар 2025. године.
Како јавља портал lebensmittel.de, ово млеко је дистрибуирано у више немачких савезних земаља: Баден-Виртемберг, Баварска, Берлин, Хесен, Доња Саксонија, Северна Рајна-Вестфалија, Порајње-Фалачка, Сарланд, Шлезвиг-Холштајн и Тирингија, пренесо је магазин Феникс.
Производ је пласирао Монолит из Херенберга.
Потрошачи који су купили наведени производ могу га вратити у продавницу и остварити поврат новца.
„Жалимо због овог инцидента који се догодио упркос максималној пажњи у производњи те се извињавамо због непријатности које је он проузроковао“, саопштио је произвођач.