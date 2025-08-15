clear sky
ПОВЕЗАНОСТ С ПРИРОДОМ ДРАСТИЧНО ОПАДА У зеленом окружењу деца не проводе ни пет минута дневно, а из књига нестају речи као што су маховина, река и књига

15.08.2025. 09:18 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
природа
Фото: Pixabay

Истраживање које је спровео професор Мајлс Ричардсон са Универзитета у Дербију указује да људима прети ризик од „нестанка искуства у свету природе” уколико се не предузму нове мере, пренео је „Гардијан”.

Компјутерски модели предвиђања говоре да ће повезаност људи са природом наставити да опада уколико се не уведу другачија политика и промене понашања, као што је одвођење деце у природу и радикално озелењавање урбаних средина. 

Веза људи са природом опала је за 60 одсто у последњих 200 година, што показује и нестанак речи као што су река, маховина или цвет из многих књига, показује најновија студија. 

У истраживању објављеном у часопису „Earth”, Ричардсон је указао и на губитак појмова који се односе на природу из књига у периоду од 1800. до 2020. године, при чему је тај тренд достигао врхунац 1990. године, али се сада примећује извесна позитивна промена. 

– Повезаност са природом, односно њено слабљење, сада је прихваћена као кључни узрок еколошке кризе – наводи научник, додајући да је та веза од виталног значаја и за наше ментално здравље. 

Према његовим речима, потребна је трансформација свести и деловања ако се жели промена односа друштва према природи. Како је указао научник, иако повећање зелених површина у градовима за 30 одсто делује као напредак, истраживања показују да би једном граду могла бити потребна 10 пута већа површина под зеленилом да би се преокренуо тренд слабљења повезаности са природом. 

Како се наводи у закључцима студије, ефикасније мере су подизање нивоа свести и боравак мале деце и породица у природи. Истраживање је показало да становници британског града Шефилда у просеку бораве само четири минута и 36 секунди дневно у природном окружењу. Ричардсон је закључио да је рад са родитељима и децом како би се фокусирали на боравак у природи од кључног значаја. 

