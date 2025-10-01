РХМЗ УПАЛИО ЦРВЕНИ МЕТЕО-АЛАРМ Упозорење на обилне падавине, ПАШЋЕ ДО 120 МИЛИМЕТАРА КИШЕ
БЕОГРАД: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) упозорио је да се на подручју јужне, централне и источне Србије у четвртак и петак очекује обилна киша, а у брдско-планинским пределима снег.
Обилније падавине очекују се у јужним, централним и источним пределима Србије, посебно у четвртак у другом делу дана, током ноћи ка петку и у петак пре подне, објављено је на сајту РХМЗ-а.
Током периода од 48 сати локално се очекује између 80 и 120 мм кише.
У четвртак и петак у брдско-планинским пределима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије облачно и хладно са снегом, уз формирање снежног покривача, у планинским пределима између 25 и 50 цм снега за период од 48 сати.
У четвртак ће црвени метео-аларм, који означава врло опасно време, бити на снази у југоисточној и југозападној Србији и у АП Косово и Метохија, док ће у Шумадији, Поморављу и у источној Србији на снази бити наранџасти метео-аларм, који означава опасно време.