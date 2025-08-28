АУТОБУС КОЈИ ЈЕ УСМРТИО ДЕВОЈКУ БИО ПРАЗАН, ИШАО КА ОКРЕТНИЦИ Огласио се ГСП о несрећи у Земуну
Јавно комунално предузеће ГСП одласило се поводом тешке саобраћајне несреће у Земуну у којој је девојчица (15) погинула када ју је око 12 сати у Улици цара Душана ударио аутобус који саобраћа на линији 18, а више особа је повређено.
- Данас око 12.20 часова, у Улици Цара Душана код броја 136, догодила се тешка саобраћајна незгода са смртним исходом и неколико лакше повређених особа. У овом удесу учествовало је више путничких возила и аутобус са линије 18 који је изашао из гараже и кренуо на терминус да се укључи у саобраћај. Околности под којима је дошло до ове саобраћајне несреће још увек нису познате и полиција ради на њиховом утврђивању - наводе су из ГСП.
Аутобус је, према сазнањима Телеграфа са лица места, покушао да избегне жену која је претечавала улицу ван пешачког прелаза,због чега је скренуо на тротоар, успут ударивши девојчицу (15) која је завршила испод возила. Успут је ударио у неколико паркираних аутомобила, а онда се закуцао у капију куће.
Тело девојчице су испод аутобуса извлачили ватрогасци, а екипе Хитне помоћи могле су само да констатују смрт. У удесу је повређено десетак особа, међу којима трудница у деветом месецу трудноће, мајка и шестогодишње дете, 74-годишња жена.
Велики број људи у шоку је посматрао призор на улици - аутобус чија се половина налази на тротоару, а предњи део потпуно у дворишту куће, три аутомобила који су потпуно слупани и прекривено тело девојчице између њих.