МОНСТРУОЗАН ЗЛОЧИН У СРБИЈИ! ДЕТЕ (2) ШАМАРАЛИ И ПЕСНИЧИЛИ ДО СМРТИ Ухапшени мајка и очух

28.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
najnovija opsta

Тешка трагедија догодила се у уторак у Зајечару, у којој је преминуло двогодишње дете.

Дете старо две године преминуло је јуче у Зајечару. Дете је, према непотврђеним информацијама, подлегло повредама нанетим шамарима и песницама, сазнаје Магнум радио. 

Након што се лекарима за помоћ обратила мајка са дететом, у зајечарском Здравственом центру су након више покушаја реанимације, констатовали смрт. 

Више јавно тужилаштво у Зајечару и полиција случај су окарактерисали као убиство, преноси Телеграф. 

Незванично, дете је у тешком стању са опасним повредам по живот примљено у болницу, али је убрзо је преминула. 

Одмах је наређена обдукција. 

Полиција у Зајечару ухапсила је мајку и очуха због сумње да су насмрт претукли своју ћерку (2)

(k1info.rs)

дете убиство
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
