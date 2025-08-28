МОНСТРУОЗАН ЗЛОЧИН У СРБИЈИ! ДЕТЕ (2) ШАМАРАЛИ И ПЕСНИЧИЛИ ДО СМРТИ Ухапшени мајка и очух
28.08.2025. 08:13 09:25
Тешка трагедија догодила се у уторак у Зајечару, у којој је преминуло двогодишње дете.
Дете старо две године преминуло је јуче у Зајечару. Дете је, према непотврђеним информацијама, подлегло повредама нанетим шамарима и песницама, сазнаје Магнум радио.
Након што се лекарима за помоћ обратила мајка са дететом, у зајечарском Здравственом центру су након више покушаја реанимације, констатовали смрт.
Више јавно тужилаштво у Зајечару и полиција случај су окарактерисали као убиство, преноси Телеграф.
Незванично, дете је у тешком стању са опасним повредам по живот примљено у болницу, али је убрзо је преминула.
Одмах је наређена обдукција.
Полиција у Зајечару ухапсила је мајку и очуха због сумње да су насмрт претукли своју ћерку (2)