ОВО ЈЕ ЈЕДАН ОД УХАПШЕНИХ ЗА УБИСТВО НА ГУЛАШИЈАДИ Мештани тврде да је склон насиљу
Осумњичени М. Т. (34) и М. М. (44) из околине Тополе, ухапшени су због сумње да су до смрти, 17. августа у Јунковцу, после такмчиње у прављењу гулаша и пасуља, претукли Мирослава Г. (46), доброг и, према речима комшија, омиљеног човека из Kрћевца.
Kако портал Pink.rs незванично сазнаје, осумњичени М. Т. (34) је и раније правио инциденте на сеоским вашарима и манифестацијама, а мештани тврде да „није било весеља на којем није изазвао сукоб“.
- То је дечко који када попије има изузетно лошу нарав, воли да се расправља, да истера увек по свом. И раније је он правио проблеме на манифестацијама, потуче се, али се брзо и измири. Овог пута, кобне недеље увече, отишли су предалеко, Мирослав је остао без живота - испричао је један од мештана.
Kрвава драма одиграла се око 20.30 часова после манифестације "Гулашијада и пасуљијада". Kако смо раније од очевидаца сазнали, након добацивања и свађе, група мушкараца насрнула је на Мирослава и брутално га тукла песницама.
- Ударци су пљуштали по глави и телу док он није пао. Хитно је пребачен у болницу, али лекари нису успели да га спасу, подлегао је тешким повредама на путу до болнице. Било је стварно језиво, још увек не можемо да избацимо те слике из главе. Мирослав је пред нашим очима умро, покушали смо да му помогнемо, није издражао - кроз сузе је испричао очевидац.
Иронијом судбине, само неколико сати раније Мирослав и његови пријатељи славили су победу на такмичењу у кувању гулаша.
- Мирослав није био такмичар, али је био у друштву победничког тима. Био је ведар, насмејан, никоме није правио зло. То је једна добра душа, наш Мања. Верујте да цео крај плаче за њим - кажу ожалошћени мештани Kрћевца.
Шок и неверица завладали су и у суседном Јунковцу. Организатори манифестације у Јунковцу саопштили су да се сва дешавања отказују, укључујући и традиционални турнир у малом фудбалу.
- Нема славља, нема весеља, сви тугујемо, у петак је требало да организујемо финале у малом фудбалу, али смо одлучили да прекинемо сваку врсту манифестације, више нема музике, осећамо се као да је цело село умрло заједно са њим - поручују организатори.
Истрага која треба да расветли све околности овог злочина је у току. Двојици осумњичених одређено је задржавање до 48 сати у ком року ће бити саслушани у Вишем јавном тужилаштву у Kрагујевцу.