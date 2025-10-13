ДРАМА НА ДУРМИТОРУ: Израелци изгубљени на планини спашени у последњем тренутку АКЦИЈА ТРАЈАЛА ЦЕЛУ НОЋ
ЖАБЉАК: Прва права драма трајала је сатима током ноћи на Дурмитору, када су се на неприступачном терену изгубила двојица Израелаца који су кренули у планинарење.
На лице места одмах су упућени припадници Горске службе спасавања (ГСС), али њихов задатак додатно су отежали лоши временски услови – снег, хладноћа и магла.
– Према свему судећи, туристи су неспремно кренули на планину – без адекватне опреме, осветљења и довољне количине батерија на телефонима. Успели су да пошаљу локацију са телефона са остатком батерије од два процента, али се према опису терена и информацијама са терена претпоставља да се налазе на другом крају, на подручју Пруташа. Због тога је потрага вођена у два правца – један према координатама које су послали, а други према потенцијалној локацији која одговара опису који су дали – кажу за РИНУ у ГСС ЦГ.
Тешка акција трајала је целу ноћ, али спасаваоци нису успели да их лоцирају, па се у јутарњим сатима у потрагу укључио хеликоптер Ваздухопловно-хеликоптерске јединице МУП Црне Горе. Након детаљне претраге неприступачног терена, изгубљени туристи су лоцирани и спасени.
Туристи из Израела пронађени су живи, а потом су хеликоптером превезени у Подгорицу, где ће им бити пружена неопходна медицинска и логистичка помоћ, кажу у ГСС ЦГ.
– Наглашавамо да овај случај још једном упозорава на важност одговорне припреме пред одлазак на планину Дурмитор. Иако је привлачна, посета овој планини захтева искуство, праву опрему и пажљиво планирање – посебно у овом добу године, када се временски услови могу нагло променити – поручили су из ГСС.