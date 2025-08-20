clear sky
30°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САСЛУШАНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО НА ГУЛАШИЈАДИ Бранили се ћутањем пред тужиоцем

20.08.2025. 11:38 11:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У Вишем јавном тужилаштву у Kрагујевцу јуче су саслушани М. Т. (34) и М. М. (44), осумњичени да су 17. августа починили кривично дело убиство у саизвршилаштву, тако што су насмрт претукли Мирослава Г. (46) из Kрћевца током манифестације "Јунковачка гулашијада и пасуљијада" у Јунковац код Тополе.

Приликом саслушања обојица осумњичених су искористила своје законско право да се на саслушању бране ћутањем. Након саслушања, одређен им је притвор од 30 дана, а поступак ће бити настављен по прикупљању свих релевантних доказа, саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Kрагујевцу.

Претходно је потврђено да је осумњиченима одређено задржавање и да ће против њих бити поднета кривична пријава због кривичног дела убиство у саизвршилаштву.

Убиство се догодило 17. августа током манифестације, када су, према сумњама, М. Т. и М. М. у тучи задали Мирославу Г. више удараца песницом по глави и телу. Жртва је након тога изгубила свест и преминула током транспорта у болницу.

Kако је саопштио МУП Србије, ухапшени су М. М.  и М. Т. из околине Тополе због сумње да су након манифестације напали Мирослава и задали му више удараца у главу, услед којих је преминуо. Осумњичени су, током давања исказа у полицији, тврдили да нису први напали Мирослава и да их је "он провоцирао".

Подсетимо, до сукоба је дошло око 20 сати док су људи седели, пили и дружили се, када је дошло до вербалног сукоба, а потом и физичког окршаја. Најмање пет мушкараца насрнуло је на Мирослава, ударајући га песницама у главу и тело.

Само неколико сати пре него што се догодило убиство, Мирослав Г. је дошао као подршка пријатељима који су освојили прво место за најбољи гулаш, а након проглашења победника остали су да прославе. Током дружења, дошло је до добацивања између две групе мушкараца, које је ескалирало.

Све је отпочело када је један од нападача насрнуо на Мирослава и ударио га песницом у главу. Он је одмах пао на земљу, док су окупљени у шоку посматрали драму која се одвијала пред њиховим очима.

- Ствар се отргла контроли када је један од нападача устао и насрнуо на Мирослава. Ударио га је песницом у главу. Мирослав Г. је само пао, а лице му је било крваво - испричао је један од очевидаца.

Према незваничним информацијама, осумњичени М. Т. је и раније правио инциденте и учествовао у тучама. Мештани тврде да "није било весеља на ком није изазвао сукоб". Kако су испричали, "има изузетно лошу нарав кад попије", те се и раније тукао, али се, како је речено, "брзо мирио". Ипак, његово понашање је у недељу увече отишло предалеко, те је Мирослава коштало живота.

гулашијада убиство топола хапшење због убиства
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена
Najnovija policija

КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена

18.08.2025. 10:58 11:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ВАДИЛИ СМО МУ ЈЕЗИК ДА СЕ НЕ УГУШИ" Очевици убиства у Тополи шокирани
Najnovija policija

"ВАДИЛИ СМО МУ ЈЕЗИК ДА СЕ НЕ УГУШИ" Очевици убиства у Тополи шокирани

18.08.2025. 12:58 13:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОБЕДИО НА ГУЛАШИЈАДИ, ПА УБИЈЕН У ТУЧИ Нови детаљи убиства у Тополи
Najnovija policija

ПОБЕДИО НА ГУЛАШИЈАДИ, ПА УБИЈЕН У ТУЧИ Нови детаљи убиства у Тополи

18.08.2025. 12:35 12:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО ЈЕ ЈЕДАН ОД УХАПШЕНИХ ЗА УБИСТВО НА ГУЛАШИЈАДИ Мештани тврде да је склон насиљу
Ухапшени

ОВО ЈЕ ЈЕДАН ОД УХАПШЕНИХ ЗА УБИСТВО НА ГУЛАШИЈАДИ Мештани тврде да је склон насиљу

Осумњичени М. Т. (34) и М. М. (44) из околине Тополе, ухапшени су због сумње да су до смрти, 17. августа у Јунковцу, после такмчиње у прављењу гулаша и пасуља, претукли Мирослава Г. (46), доброг и, према речима комшија, омиљеног човека из Kрћевца.
19.08.2025. 14:00 14:23
Више о теми
КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена
Najnovija policija

КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена

"ВАДИЛИ СМО МУ ЈЕЗИК ДА СЕ НЕ УГУШИ" Очевици убиства у Тополи шокирани
Najnovija policija

"ВАДИЛИ СМО МУ ЈЕЗИК ДА СЕ НЕ УГУШИ" Очевици убиства у Тополи шокирани

ПОБЕДИО НА ГУЛАШИЈАДИ, ПА УБИЈЕН У ТУЧИ Нови детаљи убиства у Тополи
Najnovija policija

ПОБЕДИО НА ГУЛАШИЈАДИ, ПА УБИЈЕН У ТУЧИ Нови детаљи убиства у Тополи

Волим
0
Коментар
0
Сачувај