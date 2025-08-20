САСЛУШАНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО НА ГУЛАШИЈАДИ Бранили се ћутањем пред тужиоцем
У Вишем јавном тужилаштву у Kрагујевцу јуче су саслушани М. Т. (34) и М. М. (44), осумњичени да су 17. августа починили кривично дело убиство у саизвршилаштву, тако што су насмрт претукли Мирослава Г. (46) из Kрћевца током манифестације "Јунковачка гулашијада и пасуљијада" у Јунковац код Тополе.
Приликом саслушања обојица осумњичених су искористила своје законско право да се на саслушању бране ћутањем. Након саслушања, одређен им је притвор од 30 дана, а поступак ће бити настављен по прикупљању свих релевантних доказа, саопштено је из Вишег јавног тужилаштва у Kрагујевцу.
Претходно је потврђено да је осумњиченима одређено задржавање и да ће против њих бити поднета кривична пријава због кривичног дела убиство у саизвршилаштву.
Убиство се догодило 17. августа током манифестације, када су, према сумњама, М. Т. и М. М. у тучи задали Мирославу Г. више удараца песницом по глави и телу. Жртва је након тога изгубила свест и преминула током транспорта у болницу.
Kако је саопштио МУП Србије, ухапшени су М. М. и М. Т. из околине Тополе због сумње да су након манифестације напали Мирослава и задали му више удараца у главу, услед којих је преминуо. Осумњичени су, током давања исказа у полицији, тврдили да нису први напали Мирослава и да их је "он провоцирао".
Подсетимо, до сукоба је дошло око 20 сати док су људи седели, пили и дружили се, када је дошло до вербалног сукоба, а потом и физичког окршаја. Најмање пет мушкараца насрнуло је на Мирослава, ударајући га песницама у главу и тело.
Само неколико сати пре него што се догодило убиство, Мирослав Г. је дошао као подршка пријатељима који су освојили прво место за најбољи гулаш, а након проглашења победника остали су да прославе. Током дружења, дошло је до добацивања између две групе мушкараца, које је ескалирало.
Све је отпочело када је један од нападача насрнуо на Мирослава и ударио га песницом у главу. Он је одмах пао на земљу, док су окупљени у шоку посматрали драму која се одвијала пред њиховим очима.
- Ствар се отргла контроли када је један од нападача устао и насрнуо на Мирослава. Ударио га је песницом у главу. Мирослав Г. је само пао, а лице му је било крваво - испричао је један од очевидаца.
Према незваничним информацијама, осумњичени М. Т. је и раније правио инциденте и учествовао у тучама. Мештани тврде да "није било весеља на ком није изазвао сукоб". Kако су испричали, "има изузетно лошу нарав кад попије", те се и раније тукао, али се, како је речено, "брзо мирио". Ипак, његово понашање је у недељу увече отишло предалеко, те је Мирослава коштало живота.