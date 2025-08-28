УХАПШЕН ВОЗАЧ АУТОБУСА КОЈИ ЈЕ ПРЕГАЗИО ДЕВОЈЧИЦУ Одређено му задржавање до 48 сати, ДЕВОЈКА ИПАК ПРЕЛАЗИЛА НА ЗЕЛЕНО?
БЕОГРАД: По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одређено је задржвање до 48 сати возачу аутобуса ГСП М.Т. (61) због постојања основа сумње да је данас у Земуну изазвао саобраћајну несрећу у којој је 15-годишња девојчица погинула, а једна особа повређена.
Kако је саопштено из тог тужилаштва, он је осумњичен да је извршио кривично дело Тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у вези са кривичним делом Угрожавање јавног саобраћаја.
Постоје основи сумње да је М.Т. управљајући аутобусом прошао на раскрсници на црвено светло за возила и на пешачком прелазу ударио девојку (15) која је прелазила са мајком пешачки прелаз, док јој је на семафору било зелено светло за пешаке.
Оштећена је услед повреда преминула на лицу места.
Након тога аутобус је прешао у супротну траку и ударио три возила која су се налазила на семафору, а затим је ударио у стамбени објекат где се зауставио.
Једна путница из аутобуса задобила је лаке телесне повреде.