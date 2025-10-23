broken clouds
МУКЕ СТОЧАРА! КАКО СПРЕЧИТИ МАНИПУЛАЦИЈЕ С ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА Пашњаци се преоравају и дају у закуп онима који немају стоку ПРИПРЕМА СЕ ПРАВИЛНИК; ЕВО ШТА ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ

23.10.2025. 07:45 08:48
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Удру­же­ње за под­сти­ца­ње по­љо­при­вред­не про­из­вод­ње „Агро­про­фит” упу­ти­ло је пред­лог Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де за хит­но ре­ша­ва­ње ста­ту­са па­шња­ка као угро­же­ног по­љо­при­вред­ног зе­мљи­шта, у на­ме­ри да се по­мог­не и одр­жи да­љи раз­вој го­ве­дар­ства по си­сте­му „кра­ва-те­ле”, у шта је др­жа­ва до са­да уло­жи­ла зна­тан но­вац.

Па­шња­ци се пре­о­ра­ва­ју и ко­се и за­куп­ци су они ко­ји не­ма­ју го­ве­да.

Број ко­ри­сни­ка па­шња­ка ве­ћи од бро­ја сто­ча­ра у ре­јо­ну за­ку­па

У Ср­би­ји је од 2014. до 2023. го­ди­не ма­ње па­шња­ка за 94.000 хек­та­ра. Ве­ли­ка по­вр­ши­на па­шња­ка је узур­пи­ра­на и про­ме­ње­на им је на­ме­на, на­во­ди „Агро­про­фит” и тра­жи од над­ле­жних ин­сти­ту­ци­ја Ре­пу­бли­ке, али и са­мих фар­ме­ра на те­ре­ну, да се уђе у траг тим ло­ка­ци­ја­ма као и из­вр­ши­о­ци­ма, да се по­вр­ши­не оду­зму и при­ве­ду на­ме­ни, а узур­па­то­ри санк­ци­о­ни­шу. Обим па­шња­ка и по­вр­ши­не пре­ма за­кљу­че­ним уго­во­ри­ма, по­ка­зу­ју да је по­треб­на хит­на ин­тер­вен­ци­ја јер ме­ђу уго­ва­ра­чи­ма - ко­ри­сни­ци­ма, не­ма то­ли­ко сто­ча­ра.

кр
Фото: Дневник / Ф. Бакић

„Агро­про­фит” је на­пи­сао пра­вил­ник и упут­ство о ко­ри­шће­њу па­шња­ка, у чи­јој из­ра­ди је уче­сто­ва­ло ви­ше од 80 сто­ча­ра ши­ром Ср­би­је, што је је­дин­стве­но да удру­же­ње иза­ђе са пред­ло­гом и по­да­ци­ма пред Ми­ни­стар­сто по­љо­при­вре­де ра­ди ре­ша­ва­ња би­о­ло­шког и еко­ном­ског оп­стан­ка го­ве­дар­ства.

94.000 хек­та­ра па­шња­ка ма­ње не­го пре јед­не де­це­ни­је

Пред­сед­ник „Агро­про­фи­та” Че­до­мир Ке­цо из­ја­вио је за Днев­ник да се тра­же под­сти­ца­ји за ко­ри­шће­ње па­шња­ка по европ­ском мо­де­лу.

- Без ко­ри­шће­ња па­шња­ка не­ма про­фи­та­бил­ног го­ве­дар­ства, из­у­зев код ви­со­ко­про­дук­тив­них млеч­них ра­са, ко­је у лак­та­ци­ји да­ју од 6.500 до 9.000 ли­та­ра мле­ка. Ко­ли­ко у овом сек­то­ру има не­ло­гич­но­сти, ис­та­као је Ке­цо, по­ка­зу­је и по­да­так да је број ко­ри­сни­ка па­шња­ка ве­ћи од бро­ја сто­ча­ра у ре­јо­ну за­ку­па. То зна­чи да па­шња­ке ко­ри­сте они ко­ји ни­су сто­ча­ри и углав­ном их ко­се и се­но про­да­ју сто­ча­ри­ма. 

„Не­ста­ло” 91.000 хек­та­ра па­шња­ка у Вој­во­ди­ни

По по­да­ци­ма Упра­ве за по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште, под па­шња­ци­ма је 185.000 хек­та­ра, од ко­јих је 75.000 хек­та­ра пре­не­то се­ли­ма на ко­ри­шће­ње. Од пре­о­ста­лих 110.000 хек­та­ра у за­ку­пу (ко­ри­шће­њу) се на­ла­зи 51.000 хек­та­ра, а 60.000 хек­та­ра се пла­ни­ра за да­ва­ње у за­куп - на­во­ди „Агро­про­фит” у до­пи­су Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де. - Од 51.000 хек­та­ра па­шња­ка ко­ји су вра­ће­ни, 38.000 хек­та­ра је у за­ку­пу, а 13.000 хек­та­ра је да­то на ко­ри­шће­ње, без пла­ћа­ња на­кна­де. Иако су мно­ги па­шња­ци у АП Вој­во­ди­ни „не­ста­ли” у еви­ден­ци­ји, у По­кра­ји­ни има укуп­но 113.369 хек­та­ра и од то­га је из­да­то у за­куп 21.236 хек­та­ра. Пре­о­ста­ле по­вр­ши­не су из­ван кон­тро­ле Упра­ве за по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште да­те се­ли­ма или су без упра­вља­ча. По ра­чу­ни­ци „Агро­пор­фи­та”, у АП Вој­во­ди­ни има 91.633 хек­та­ра па­шња­ка за ко­је се не зна ко­ри­сник и упра­вљач и где се во­де у еви­ден­ци­ји. 

У Пра­вил­ни­ку о ко­ри­шће­њу и одр­жа­ва­њу па­шња­ка тра­жи се да оста­ну по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште, али да се ад­ми­ни­стра­тив­но и са ста­но­ви­шта прак­се за­ку­па др­жав­не зе­мље у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји не мо­гу ве­зи­ва­ти ни­ти њи­хов ста­тус из­јед­на­чи­ти са из­да­ва­њем об­ра­ди­вих по­љо­при­вред­них ко­мер­ци­јал­них по­вр­ши­на у др­жав­ном вла­сни­шту.

- Основ­но за­ла­га­ње је да про­ме­ну по Пра­вил­ни­ку оства­ри­мо у прак­си од по­чет­ка 2027.го­ди­не, а до та­да да ко­ри­сти­мо за­кон­ску мо­гућ­ност о рас­по­ла­га­њу па­шња­ци­ма, пре­ма на­во­ди­ма у За­ко­ну о по­љо­при­вред­ном зе­мљи­шту и уло­зи Упра­ве за по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште. Основ за­ко­на је да па­шњак мо­же да ко­ри­сти са­мо сто­чар, је­дан хек­тар – два услов­на гр­ла, да се за из­да­ва­ње па­шња­ка у за­куп за 2026. ло­кал­ним са­мо­у­пра­ва­ма до­ста­ви упут­ство из Упра­ве за по­љо­при­вред­но зе­мљи­ште. И то са зах­те­вом да се на­ве­ду по­себ­но бро­је­ви пар­це­ла и ве­ли­чи­не па­шња­ка, да се па­шња­ци из­да­ју на 30 го­ди­на са­мо сто­ча­ри­ма са ХИД-ом, од упи­са у Ре­ги­стар за пе­ри­од од нај­ма­ње три го­ди­не, што се до­ка­зу­је ли­стин­гом жи­во­ти­ња из Ре­ги­стра и да то бу­де основ за уго­вор са Ми­ни­стар­ством по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вред - на­вео је Ке­цо.

