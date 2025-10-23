МУКЕ СТОЧАРА! КАКО СПРЕЧИТИ МАНИПУЛАЦИЈЕ С ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА Пашњаци се преоравају и дају у закуп онима који немају стоку ПРИПРЕМА СЕ ПРАВИЛНИК; ЕВО ШТА ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ
Удружење за подстицање пољопривредне производње „Агропрофит” упутило је предлог Министарству пољопривреде за хитно решавање статуса пашњака као угроженог пољопривредног земљишта, у намери да се помогне и одржи даљи развој говедарства по систему „крава-теле”, у шта је држава до сада уложила знатан новац.
Пашњаци се преоравају и косе и закупци су они који немају говеда.
Број корисника пашњака већи од броја сточара у рејону закупа
У Србији је од 2014. до 2023. године мање пашњака за 94.000 хектара. Велика површина пашњака је узурпирана и промењена им је намена, наводи „Агропрофит” и тражи од надлежних институција Републике, али и самих фармера на терену, да се уђе у траг тим локацијама као и извршиоцима, да се површине одузму и приведу намени, а узурпатори санкционишу. Обим пашњака и површине према закљученим уговорима, показују да је потребна хитна интервенција јер међу уговарачима - корисницима, нема толико сточара.
„Агропрофит” је написао правилник и упутство о коришћењу пашњака, у чијој изради је учестовало више од 80 сточара широм Србије, што је јединствено да удружење изађе са предлогом и подацима пред Министарсто пољопривреде ради решавања биолошког и економског опстанка говедарства.
94.000 хектара пашњака мање него пре једне деценије
Председник „Агропрофита” Чедомир Кецо изјавио је за Дневник да се траже подстицаји за коришћење пашњака по европском моделу.
- Без коришћења пашњака нема профитабилног говедарства, изузев код високопродуктивних млечних раса, које у лактацији дају од 6.500 до 9.000 литара млека. Колико у овом сектору има нелогичности, истакао је Кецо, показује и податак да је број корисника пашњака већи од броја сточара у рејону закупа. То значи да пашњаке користе они који нису сточари и углавном их косе и сено продају сточарима.
„Нестало” 91.000 хектара пашњака у Војводини
По подацима Управе за пољопривредно земљиште, под пашњацима је 185.000 хектара, од којих је 75.000 хектара пренето селима на коришћење. Од преосталих 110.000 хектара у закупу (коришћењу) се налази 51.000 хектара, а 60.000 хектара се планира за давање у закуп - наводи „Агропрофит” у допису Министарству пољопривреде. - Од 51.000 хектара пашњака који су враћени, 38.000 хектара је у закупу, а 13.000 хектара је дато на коришћење, без плаћања накнаде. Иако су многи пашњаци у АП Војводини „нестали” у евиденцији, у Покрајини има укупно 113.369 хектара и од тога је издато у закуп 21.236 хектара. Преостале површине су изван контроле Управе за пољопривредно земљиште дате селима или су без управљача. По рачуници „Агропорфита”, у АП Војводини има 91.633 хектара пашњака за које се не зна корисник и управљач и где се воде у евиденцији.
У Правилнику о коришћењу и одржавању пашњака тражи се да остану пољопривредно земљиште, али да се административно и са становишта праксе закупа државне земље у Републици Србији не могу везивати нити њихов статус изједначити са издавањем обрадивих пољопривредних комерцијалних површина у државном власништу.
- Основно залагање је да промену по Правилнику остваримо у пракси од почетка 2027.године, а до тада да користимо законску могућност о располагању пашњацима, према наводима у Закону о пољопривредном земљишту и улози Управе за пољопривредно земљиште. Основ закона је да пашњак може да користи само сточар, један хектар – два условна грла, да се за издавање пашњака у закуп за 2026. локалним самоуправама достави упутство из Управе за пољопривредно земљиште. И то са захтевом да се наведу посебно бројеви парцела и величине пашњака, да се пашњаци издају на 30 година само сточарима са ХИД-ом, од уписа у Регистар за период од најмање три године, што се доказује листингом животиња из Регистра и да то буде основ за уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривред - навео је Кецо.
Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.