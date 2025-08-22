clear sky
ПУТИН НИЈЕ ШТЕДЕО ЛЕПЕ РЕЧИ ЗА ТРАМПА: „Његовим доласком засијало је светло на крају тунела за односе Русије и САД“

22.08.2025. 22:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА: Председник Русије Владимир Путин изјавио је данас је долазак Доналда Трампа на функцију председника Сједињених Држава означио почетак опоравка односа између Русије и САД, истичући да се нада да ће лидерство Трампа омогућити даљи напредак у том процесу.

"С доласком председника Трампа мислим да је коначно засијало светло на крају тунела. Надам се да су први кораци који су предузети само почетак потпуног обнављања наших односа", рекао је Путин приликом сусрета са радницима нуклеарне индустрије, преноси руски Интерфакс.

2
Фото: TANJUG/ Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Путин је, међутим, истакао да то не зависи од Русије већ од Запада с којим су САД везане "одређеним обавезама у оквиру различитих организација, укључујући НАТО".

Путин је додао да и следећи кораци зависе од руководства Сједињених Држава.

"Уверен сам да су лидерске особине актуелног председника Трампа  гаранција да ће наши односи бити обновљени и надам се да ће се наш заједнички наставити“, закључио је руски председник.

владимир путин Доналд Трамп
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
