ПУТИН НИЈЕ ШТЕДЕО ЛЕПЕ РЕЧИ ЗА ТРАМПА: „Његовим доласком засијало је светло на крају тунела за односе Русије и САД“
МОСКВА: Председник Русије Владимир Путин изјавио је данас је долазак Доналда Трампа на функцију председника Сједињених Држава означио почетак опоравка односа између Русије и САД, истичући да се нада да ће лидерство Трампа омогућити даљи напредак у том процесу.
"С доласком председника Трампа мислим да је коначно засијало светло на крају тунела. Надам се да су први кораци који су предузети само почетак потпуног обнављања наших односа", рекао је Путин приликом сусрета са радницима нуклеарне индустрије, преноси руски Интерфакс.
Путин је, међутим, истакао да то не зависи од Русије већ од Запада с којим су САД везане "одређеним обавезама у оквиру различитих организација, укључујући НАТО".
Путин је додао да и следећи кораци зависе од руководства Сједињених Држава.
"Уверен сам да су лидерске особине актуелног председника Трампа гаранција да ће наши односи бити обновљени и надам се да ће се наш заједнички наставити“, закључио је руски председник.