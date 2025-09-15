(ВИДЕО) ХАОС НА БДЕЊУ ЗА ЧАРЛИЈА КИРКА: Псовке, туча, хапшења и сукоби са полицијом
Масовна туча избијала је у Бојсију (држава Ајдахо) током бдења за Чарлија Кирка (31), десничарског активисту који је прошле недеље убијен док је држао говор на Универзитету Јута Вали.
Инцидент се догодио испред зграде државног Капитола када је један мушкарац на бициклу, са ранцем у бојама дуге, почео да довикује окупљенима: „Ј*** се, Чарли Кирк!“. Његове речи изазвале су жестоко негодовање и тренутак касније на њега је насрнуо 51-годишњи Алфонсо Ајала, јавља Фокс њуз.
Уследила је потпуна гужва – окупљени су тог мушкарца оборили на земљу и почели да га шутирају, док је маса истовремено скандирала „Ју-ес-еј! Ју-ес-еј! (USA, USA)“. На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се како обарају човека, ударају га и газе, али и тренутак када је успео да се придигне и узврати ударац.
Напетост је расла све док није интервенисала полиција и раздвојила сукобљене. Мушкарац је идентификован као 41-годишњи Тери Вилсон, локални активиста покрета „Животи црнаца су важни“, познат по ранијим инцидентима.
Током привођења полиција је код њега пронашла скривено ватрено оружје и марихуану, па се сада терети за ремећење јавног реда и мира, ношење оружја под дејством опијата и поседовање дроге. Вилсон је најпре пребачен у болницу, а потом у затвор округа Ада.
Another video of the instigator Terry Wilson, disrupting the candlelight vigil for Charlie Kirk in Boise. He was screaming obscenities, "F*** Charlie Kirk" at mourners and egging them on to fight. Moments later, a fight broke out, and Terry got his ass handed to him. pic.twitter.com/Hkys3xcScR
— Idaho Liberty Dogs (@IDLibertyDogs) September 11, 2025
И Алфонсо Ајала, који је први насрнуо, завршио је иза решетака због нарушавања јавног реда.
Полиција Бојсија нагласила је да је безбедност грађана њихов приоритет, посебно у светлу недавног убиства Чарлија Кирка. „Наши службеници блиско сарађују са организаторима скупова како би спречили нове инциденте и обезбедили мирно окупљање“, наведено је у саопштењу.
Локални медији подсећају да Вилсон није непознат јавности – 2021. године ухапшен је због вандализовања споменика „Седећи Линколн“ у парку Џулија Дејвис. Тада га је суд обавезао да одради 32 сата друштвено корисног рада и да граду плати одштету од непуна 92 долара.