clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ХАОС НА БДЕЊУ ЗА ЧАРЛИЈА КИРКА: Псовке, туча, хапшења и сукоби са полицијом

15.09.2025. 12:45 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ X/ @IDLibertyDogs

Масовна туча избијала је у Бојсију (држава Ајдахо) током бдења за Чарлија Кирка (31), десничарског активисту који је прошле недеље убијен док је држао говор на Универзитету Јута Вали.

Инцидент се догодио испред зграде државног Капитола када је један мушкарац на бициклу, са ранцем у бојама дуге, почео да довикује окупљенима: „Ј*** се, Чарли Кирк!“. Његове речи изазвале су жестоко негодовање и тренутак касније на њега је насрнуо 51-годишњи Алфонсо Ајала, јавља Фокс њуз.

Уследила је потпуна гужва – окупљени су тог мушкарца оборили на земљу и почели да га шутирају, док је маса истовремено скандирала „Ју-ес-еј! Ју-ес-еј! (USA, USA)“. На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се како обарају човека, ударају га и газе, али и тренутак када је успео да се придигне и узврати ударац.

Напетост је расла све док није интервенисала полиција и раздвојила сукобљене. Мушкарац је идентификован као 41-годишњи Тери Вилсон, локални активиста покрета „Животи црнаца су важни“, познат по ранијим инцидентима.

Током привођења полиција је код њега пронашла скривено ватрено оружје и марихуану, па се сада терети за ремећење јавног реда и мира, ношење оружја под дејством опијата и поседовање дроге. Вилсон је најпре пребачен у болницу, а потом у затвор округа Ада.

И Алфонсо Ајала, који је први насрнуо, завршио је иза решетака због нарушавања јавног реда.

Полиција Бојсија нагласила је да је безбедност грађана њихов приоритет, посебно у светлу недавног убиства Чарлија Кирка. „Наши службеници блиско сарађују са организаторима скупова како би спречили нове инциденте и обезбедили мирно окупљање“, наведено је у саопштењу.

Локални медији подсећају да Вилсон није непознат јавности – 2021. године ухапшен је због вандализовања споменика „Седећи Линколн“ у парку Џулија Дејвис. Тада га је суд обавезао да одради 32 сата друштвено корисног рада и да граду плати одштету од непуна 92 долара.

Чарлс Кирк сједињене америчке државе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ЧАРЛИ ЈЕ БИО БЕЛИ ОРАО Испливала фотографија Кирка у дресу српског клуба из Чикага!
2

(ФОТО) ЧАРЛИ ЈЕ БИО БЕЛИ ОРАО Испливала фотографија Кирка у дресу српског клуба из Чикага!

14.09.2025. 20:46 20:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ХИЉАДЕ АМЕРИКАНАЦА ОДАЛО ПОЧАСТ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Удовица присуствовала бдењу у Ајови
2

(ФОТО) ХИЉАДЕ АМЕРИКАНАЦА ОДАЛО ПОЧАСТ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Удовица присуствовала бдењу у Ајови

13.09.2025. 21:12 21:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАТВОРЕН, ЧУДАН, ОПСЕДНУТ ОРУЖЈЕМ Kо је Тајлер Робинсон и зашто је убио Чарлија Кирка, откривају његови другари
tajler

ЗАТВОРЕН, ЧУДАН, ОПСЕДНУТ ОРУЖЈЕМ Kо је Тајлер Робинсон и зашто је убио Чарлија Кирка, откривају његови другари

13.09.2025. 20:15 20:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВИ ДЕТАЉИ О TАЈЛЕРУ РОБИНСОНУ ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО ЧАРЛИЈА КИРКА Живео са транс партнерком која сада сарађује са ФБИ у истрази
2

НОВИ ДЕТАЉИ О TАЈЛЕРУ РОБИНСОНУ ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО ЧАРЛИЈА КИРКА Живео са транс партнерком која сада сарађује са ФБИ у истрази

Извор из полиције потврдио је да је Тајлер Робинсон, наводни убица Чарлија Кирка, живео са трансродном партнерком која је била у процесу преласка из мушког у женски пол.
13.09.2025. 19:04 19:11
Више о теми
ИТАЛИЈАНСКА ПРЕМИЈЕРКА ЈАСНО ПОРУЧИЛА “Убиство Кирка је ужасно, политичко насиље је постало реалност”
чарли кирк

ИТАЛИЈАНСКА ПРЕМИЈЕРКА ЈАСНО ПОРУЧИЛА “Убиство Кирка је ужасно, политичко насиље је постало реалност”

СУПРУГА ЧАРЛИЈА КИРКА СТАЛА ПРЕД КАМЕРЕ, ПА РЕКЛА НЕПРИЈАТЕЉИМА: "Немате појма шта сте управо покренули"
Printscreen YouTube @livenowfox

СУПРУГА ЧАРЛИЈА КИРКА СТАЛА ПРЕД КАМЕРЕ, ПА РЕКЛА НЕПРИЈАТЕЉИМА: "Немате појма шта сте управо покренули"

(ВИДЕО) ЈЕЗИВО! КИРК ИМАО РАСПРАВУ СА СВОЈИМ УБИЦОМ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ АТЕНТАТА Ево шта су рекли, око ових ствари нису могли да се усагласе
чарли кирк

(ВИДЕО) ЈЕЗИВО! КИРК ИМАО РАСПРАВУ СА СВОЈИМ УБИЦОМ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ АТЕНТАТА Ево шта су рекли, око ових ствари нису могли да се усагласе

УБИЦА ЧАРЛИЈА КИРКА УГРАВИРАО РЕЧИ НА МЕЦИМА Послао је језиву поруку, ЕВО шта је писало
X printskrin @Breaking News

УБИЦА ЧАРЛИЈА КИРКА УГРАВИРАО РЕЧИ НА МЕЦИМА Послао је језиву поруку, ЕВО шта је писало

Волим
0
Коментар
0
Сачувај